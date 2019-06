Ajax verrast met belletje: ‘Dit had ik eigenlijk niet aan zien komen’

Mitchell van der Gaag is vanaf komend seizoen de trainer van Jong Ajax. De ex-trainer van onder meer Excelsior en NAC Breda is de opvolger van Michael Reiziger, die Erik ten Hag gaat assisteren bij de hoofdmacht. Van der Gaag geeft aan dat de Amsterdammers een paar weken geleden contact opnamen om te polsen of de trainer interesse had in de functie.

"Dit had ik eigenlijk niet aan zien komen. Je volgt Ajax wel, je kent een aantal mensen, maar je kent de club zelf niet heel erg goed. Dus het is niet zo dat je daar lijntjes hebt lopen of wat dan ook”, zegt Van der Gaag in gesprek met Veronica Inside. De trainer spreekt van een verrassende stap in zijn loopbaan. "Na het eerste contact is het eigenlijk wel snel gegaan.”

“Dan ga je nadenken. Je merkt hoe Ajax ervoor staat. Dat zie je zelf, maar ook hier in Portugal word ik er enorm op aangesproken", vertelt Van der Gaag, die woont in Portugal en daar ook gewerkt heeft. "Dan zie je hoe Ajax erop staat. Dan heb je een aantal gesprekken en gaat het in een keer snel. Ik ben ook wel benieuwd hoe er bij Ajax gewerkt wordt en wat het geheim is."

De Amsterdammers willen ook verder door met Winston Bogarde, iets wat Van der Gaag goed kan begrijpen. "Ja, dat wisten we van tevoren natuurlijk ook al. De club heeft bepaalde mensen in dienst, die er al langer werken. Winston zit er al een aantal jaar, kent de club goed en weet hoe het is om Jong Ajax te trainen”, besluit Van der Gaag.