AZ stuurt aanvaller op huurbasis terug naar geboorteland Tsjechië

AZ laat Ondrej Mihálik op huurbasis vertrekken naar Viktoria Plzen, zo maakt de Alkmaarse club dinsdag kenbaar via de officiële kanalen. De nummer twee uit de Tsjechische competitie heeft tevens een koopoptie bedongen. De 22-jarige aanvaller tekende anderhalf jaar geleden een contract tot medio 2022 in het AFAS Stadion.

Mihálik groeide echter nooit uit tot een vaste waarde in de hoofdmacht van AZ. Na zijn knieblessure bleef het bij optredens in het beloftenelftal. “Ik ben enorm gemotiveerd om er hier iets van te maken en zie het als een stap vooruit in mijn loopbaan. Ik kijk uit naar de wedstrijden in competitieverband, die komen mijn ontwikkeling alleen maar ten goede”, stelt de huurling in een reactie op de clubsite van Plzen.

“Ondrej is ondanks zijn jeugdige leeftijd al behoorlijk ervaren”, vult algemeen directeur Adolf Sádek de van AZ overgekomen aanvaller aan. “Daarnaast is hij op meerdere posities inzetbaar en brengt hij snelheid en lengte met zich mee, iets dat we ook zeer goed kunnen gebruiken.”