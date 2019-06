De ‘Bad Boys van Real Madrid’: drugs, witwassen en matchfixing in LaLiga

De band van Raúl Bravo en Carlos Aranda gaat een lange tijd terug, naar de jeugdopleiding van Real Madrid. Ondanks dat hun wegen na de Champions League-winst van 2002 scheidden, bleef de verstandhouding tussen de twee in stand. De ‘Bad Boys van de academie van Real Madrid’ zitten nu allebei vast, op verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Wie zijn Bravo en Aranda, de spillen in het megaschandaal in het Spaanse voetbal?

Door Chris Meijer

Bravo werd geboren in Gandia, ten zuiden van Valencia, terwijl de wieg van Aranda in Málaga stond. Hun paden kruisten in de jeugdopleiding van Real Madrid, waar ze beide op jonge leeftijd terechtkwamen. Het duo speelde samen in Real Madrid C en Real Madrid B, waarna hun wegen in het voetbal scheidden. Waar Aranda na slechts twee wedstrijden in de hoofdmacht van de Koninklijke aan een trektocht door het Spaanse profvoetbal begon, veroverde Bravo wel een plaats in de eerste selectie. Op 6 oktober 2001 maakte de verdediger zijn debuut voor Real Madrid, in de wedstrijd tegen Athletic Club. Na een weinig succesvolle huurperiode bij Leeds United in het voorjaar van 2003, werd Bravo onder Carlos Queiroz in het seizoen erna basisspeler in de Spaanse hoofdstad.

In seizoen 2003/04 speelde hij maar liefst 52 wedstrijden, al beweren boze tongen dat hij een basisplaats te danken had aan zijn warme band met David Beckham. Het sterke seizoen leverde Bravo een plaats in de EK-selectie van Spanje op voor het eindtoernooi in Portugal. La Roja overleefde echter de groepsfase niet en het beeld dat van Bravo is blijven hangen, is dat hij het trainingskamp van de Spaanse ploeg op zijn teenslippers verliet. De verdediger zou daarna bij Real Madrid nooit meer een heel seizoen lang een vaste waarde zijn. Op dat moment was zijn naam al eens negatief in het nieuws gekomen. Bravo was samen met Aranda betrokken bij 'Operation DJ', waarin de Spaanse politie drie personen, onder wie een bekende dj, oppakte wegens het verkopen van xtc-pillen en cocaïne in Madrileense nachtclubs. De zaak verdween in de doofpot, maar het duurde niet lang voordat Bravo andermaal in de problemen kwam. De verdediger werd in 2004 gepakt met een gestolen Mercedes, waar hij niet de juiste papieren van had. De verantwoordelijkheid hiervoor werd uiteindelijk afgeschoven op de dealer in Gandia die de auto verkocht had.

Bravo had bij Real Madrid een goede band met David Beckham, waaraan hij volgens boze tongen zijn basisplaats in seizoen 2003/04 te danken had.

Na 132 wedstrijden verliet Bravo Real Madrid in 2007, na met de Koninklijke de Champions League, twee landstitels en een supercup te hebben gewonnen. De veertienvoudig Spaans international verkaste naar Olympiacos, waar hij in zijn tweede seizoen te maken kreeg met Ernesto Valverde. De huidige trainer van Barcelona kon maar moeizaam door een deur met zijn landgenoot, die in Griekenland een opmerkelijke clausule in zijn contract had. Als Bravo betrokken zou raken bij een gevecht, zou zijn verbintenis per direct verscheurd worden. Hij hield het uiteindelijk vier jaar, los van een korte huurperiode bij Numancia, vol in Griekenland, waar Aranda geregeld op bezoek kwam op zijn peperdure jacht. Na nog voor Rayo Vallecano, Beerschot AC, Córdoba, Veria en Aris Saloniki te hebben gespeeld, zette Bravo in 2017 een punt achter zijn loopbaan. Na zijn loopbaan werkte hij nog kort als assistent-trainer bij Aris, wat slechts een aantal maanden duurde. Op papier is Bravo nu werkzaam in de vastgoedsector.

Zijn kameraad Aranda kwam sneller voor het eerst in de problemen, zo vertelt een anonieme bron aan Marca. “Zijn moeder was drugsverslaafd en overleed toen hij negen was. Hij heeft geen verstandhouding met zijn vader. Gelukkig heeft hij dankzij zijn grootouders de mogelijkheid gehad om op te groeien.” Op zijn vijftiende kwam Aranda voor het eerst in aanraking met de politie, toen hij een motor stal. Met de verkoop van het voertuig wilde hij een cadeau voor zijn vriendin financieren. Vicente del Bosque kwam hierachter, maar besloot de aanvaller in de jeugdopleiding van Real Madrid te houden. Later werd Aranda gepakt met drugs en wapens op zak, terwijl hij even vastzat voor het belagen van een politie-agent en beschuldigd werd van het witwassen van drugsgeld. Zijn naam werd tevens in verband gebracht met een dode op het strand van Málaga, daar zijn (verkeerde) vrienden hierbij betrokken waren. Ondanks deze incidenten hield Aranda het betrekkelijk lang vol als profvoetballer. Na zijn vertrek bij Real Madrid speelde hij voor Numancia, Villarreal, Albacete, Sevilla, Real Murcia, Granada, Osasuna, Levante, Real Zaragoza en Las Palmas. Aranda vestigde een record door voor acht verschillende clubs in LaLiga te spelen. In 2015 zette hij een punt achter zijn loopbaan, waarna hij twee gokkantoren in Málaga opende.

Aranda in het shirt van Albacete in duel met Oleguer van Barcelona.

Aranda en Bravo, die gedurende hun loopbaan geregeld in het uitgaansleven te vinden waren, werden in seizoen 2014/15 voor het eerst gelinkt aan matchfixing. Een speler in een lagere Valenciaanse competitie kreeg een bedrag van drieduizend euro om een wedstrijd te manipuleren. Vorige week werd bekend dat Aranda en Bravo samen met onder meer Borja Fernández (Real Valladolid), Samuel Sáiz Alonso (Getafe) en Iñigo López Montaña (Deportivo La Coruña) waren opgepakt, omdat de politie volgens persbureau EFE bezig is met het ontmantelen van een omvangrijk goknetwerk. De autoriteiten kwamen de matchfixing in de hoogste twee divisies van het Spaanse voetbal op het spoor doordat er op bepaalde wedstrijden veertien keer zoveel werd ingezet. De meest recente wedstrijd die ‘gefixt’ is, is het duel tussen Real Valladolid en Valencia (0-2) op de laatste speeldag van LaLiga. Door die zege plaatste Valencia zich ten koste van Getafe voor de groepsfase van de Champions League. Zeven spelers van Real Valladolid zouden geld hebben ontvangen voor een nederlaag en Fernández, die tegen Valencia de laatste wedstrijd van zijn carrière speelde, wordt beschouwd als de link tussen de selectie van Pucela en Aranda en Bravo.

Fernández ontmoette Aranda en Bravo, die hij kent uit hun gezamenlijke tijd bij Real Madrid, dit seizoen verschillende keren. Tegenover El Partidazo vertelt de ex-verdediger van onder meer Getafe, Deportivo La Coruña en Eibar dat hij met Bravo afsprak in een bar, omdat zijn voormalig ploeggenoot hulp nodig had met het behalen van zijn trainerspapieren. Dat zowel Bravo als Aranda later aanwezig was op een barbecue met de selectie van Real Valladolid, had volgens Fernández te maken met het feit dat het etentje georganiseerd werd ter ere van zijn afscheid als profvoetballer. Door zijn brandschone verleden is de naam van Fernández de meest opvallende tussen de huidige hoofdrolspelers in het omkoopschandaal. De betrokkenheid van Bravo en Aranda lijkt in ieder geval bewezen, daar eerstgenoemde voorafgaand aan de laatste speelronde meerdere keren van telefoon veranderde. Het duo kan een forse (cel)straf verwachten voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen, fraude en corruptie. Het nieuws dat drie van zijn voormalig pupillen betrokken zijn bij het schandaal, kwam hard aan bij Del Bosque. “Het zijn drie geweldige gasten”, reageerde de oefenmeester in ruste tegenover El Español. “Ik weet niet of dit waar is, maar als dat zo is... Ik kan gewoon niet begrijpen hoe ze in deze nonsens terechtgekomen zijn. Het gokken is een bedreiging voor iedereen geworden. Voor jongens, voor het voetbal. Ik ben heel naïef, dus ik ga er vanuit dat het Spaanse voetbal clean is. Los van dit soort dingen die af en toe uitkomen.”