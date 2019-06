Oranje-speelster verlaat veld in tranen en vreest voor nieuw drama

Kika van Es is zaterdagavond vroeg uitgevallen tijdens de oefenwedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en Australië. In de derde minuut kwam de verdedigster hard in botsing met Hayley Raso en ondanks een behandeling binnen en buiten de lijnen kon ze, na een korte rentree, niet verder. Van Es was tot tranen toe geroerd, toen ze na tien minuten werd gewisseld voor Merel van Dongen.

Het zag ernaar uit dat Van Es een polsblessure opliep. De ernst is nog onduidelijk, maar ze werd met de auto naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Ongetwijfeld schoot bij het oplopen van de blessure meteen een doemscenario door het hoofd van de 27-jarige speelster van Ajax. In 2014 miste Van Es het WK in Canada, nadat ze haar rechterbeen op twee plaatsen had gebroken. Over zes dagen begint het WK in Frankrijk en Van Es is een beoogde basisspeelster in het elftal van Sarina Wiegman.

De linksback van Oranje annex aanvoerster van Ajax was tot dusver goed voor 58 interlands. Het duel met Australië in het Philips Stadion is de 'uitzwaaiwedstrijd' van de Leeuwinnen. Op het WK neemt de ploeg het in de groepsfase op tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. Vermoedelijk wordt in de komende dagen duidelijk of Van Es op tijd fit is om deel te nemen aan het WK.