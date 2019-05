De Champions League-inkomsten van Liverpool en Tottenham dit seizoen

Het Europese seizoen van Liverpool en Tottenham Hotspur komt zaterdagavond ten einde met de Champions League-finale. De twee Engelse topclubs kunnen terugkijken op een indrukwekkende campagne, waarin het sportieve succes hand in hand gaat met krankzinnige inkomsten. De twee Engelse topclubs hebben al niet te klagen over hun verdiensten in de Premier League, de UEFA doet er in het miljardenbal nog een schepje bovenop.

De Premier League bracht onlangs de verdeling van de tv-gelden van het afgelopen seizoen naar buiten. Geen club verdiende zoveel als Liverpool, zelfs landskampioen Manchester City niet. Met een bedrag van ruim 172,6 miljoen euro is de Champions League-finalist de absolute grootverdiener. Ook Tottenham heeft weinig reden tot klagen. The Spurs ontvingen 164,5 miljoen euro uit de televisiepot. Alleen Manchester City (171 miljoen euro) en Chelsea (165,4 miljoen euro) ontvingen grotere bedragen.

Champions League-inkomsten

De inkomsten van Liverpool en Tottenham vanuit sportief succes zullen de bedragen van the Citizens en the Blues dit seizoen ver overstijgen. Alle 32 deelnemers ontvingen een startpremie van 15,25 miljoen euro. Voor het eerst keert de UEFA ook een bonus uit aan alle Champions League-deelnemers waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,108 miljoen euro en de nummer een ontvangt 35,2 miljoen euro.

Liverpool is terug te vinden op de vijftiende plaats op de ranglijst, maar omdat een aantal clubs die hoger staan dit seizoen niet deelnemen aan de Champions League (Chelsea, Arsenal en Sevilla) is de club de nummer twaalf op de UEFA-coëfficiëntenranglijst van de afgelopen tien jaar. Deze plek levert Liverpool nog eens 23,3 miljoen euro op. Tottenham is de nummer 25, maar schuift door de afwezigheid van Chelsea, Arsenal, Sevilla, AC Milan, Zenit Sint-Petersburg en FC Basel door naar de 19e positie, goed voor een bedrag van 15,5 miljoen euro.

De UEFA deelt dit seizoen dertig procent van de totale prijzenpot (585 miljoen euro) uit via prestatiebonussen. In de groepsfase van de Champions League leverde een overwinning een premie van 2,7 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel 900.000 euro opleverde. Liverpool won in groep C drie keer en verdiende daarmee 8,1 miljoen euro. Tottenham had in groep B genoeg aan twee overwinningen en twee remises voor de tweede plaats, wat een bedrag van 7,2 miljoen euro opleverde. De bonus voor kwalificatie voor de knock-outfase leverde nog eens 9,5 miljoen euro op.

Liverpool rekende op weg naar de finale af met Bayern München (10,5 miljoen euro), FC Porto (12 miljoen euro) en Barcelona (15 miljoen euro), waardoor er een bedrag van 37,5 miljoen euro bij elkaar werd gespeeld. Datzelfde bedrag verdiende Tottenham door achtereenvolgens af te rekenen met Borussia Dortmund, Manchester City en Ajax. Voor de winnaar van de Champions League ligt nog eens 4 miljoen euro klaar, plus nog een bonus van 3,5 miljoen euro voor de kwalificatie van de Europese Super Cup. De winnaar van de Super Cup verdient 1 miljoen euro.

Overzicht prestatiebonussen

LIVERPOOL TOTTENHAM HOTSPUR Startpremie €15,25 miljoen €15,25 miljoen Coëfficiëntenlijst €23,3 miljoen €15,5 miljoen Groepsfase €8,1 miljoen €7,2 miljoen Knock-outfase €47 miljoen €47 miljoen Totaal €93,65 miljoen €84,95 miljoen Maximaal €101,15 miljoen €92,45 miljoen

Market pool en recettes

De UEFA stelde dit seizoen 292 miljoen euro beschikbaar voor de market pool. Het is vooralsnog onduidelijk welk bedrag Liverpool en Tottenham precies krijgen. Vorig seizoen stonden the Reds ook in de finale en kwam er liefst 29,19 miljoen euro binnen vanuit deze pot. Echter, dit seizoen is het te verdelen bedrag een stuk lager dan de vorige voetbaljaargang. Desondanks mogen Liverpool en Tottenham rekenen op een aanzienlijk bedrag. Daarbovenop komen nog eens de inkomsten vanuit de kaartverkoop van de thuiswedstrijden in de groepsfase (3), achtste finale, kwartfinale en halve finale.