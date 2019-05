Geschrokken RKC toont karakter: ‘Iedereen was aan het huilen’

RKC Waalwijk verzekerde zich dinsdagavond dankzij een krankzinnige 4-5 overwinning op Go Ahead Eagles van promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim scoorde diep in blessuretijd tweemaal en keert zodoende na een afwezigheid van vijf seizoenen terug op het hoogste niveau. In de rust van de wedstrijd kreeg RKC nog een enorme klap te verwerken, doordat de clubarts in de kleedkamer onwel was geworden.

De clubarts werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar, zo bevestigt RKC via de officiële kanalen. De schrik zat er goed in bij RKC. "We hoorden opeens iemand vallen. We mochten de kleedkamer niet uit en ik hoorde allemaal piepjes", vertelt doelman Etienne Vaessen aan FOX Sports. Vaessen kreeg direct flashbacks. "Mijn vader heeft drie jaar geleden ook een hartstilstand gehad en dan komt dat naar boven. Ik wist even niet wat ik moest doen. Het is onwerkelijk, maar gelukkig gaat het weer goed."

"We hoorden een enorme klap. We zagen de dokter daar liggen. Dan schrik je wel even. Het was heel bizar, iedereen was aan het huilen. Dat kwam keihard aan bij ons. Ik ben blij dat het goed met hem gaat. Deze is voor hem", zegt Hans Mulder, die al in de eerste helft was ingevallen en in de tweede helft belangrijk was met een doelpunt. Mulder tekende elf minuten voor tijd voor de 3-3, waarna Pieter Langedijk Go Ahead in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd alsnog naar de Eredivisie leek te schieten.

Door een heuse houdiniact in blessuretijd stapte RKC echter toch nog met een 4-5 zege van het veld. "Op de een of andere manier hebben we het geflikt. De club komt van ver, dit raakt heel veel mensen. In de rust was het nog eens moeilijker door het incident met onze clubarts. Je zag mensen janken, dat was even schrikken. Dit hebben we voor hem gedaan", aldus verdediger en aanvoerder Henrico Drost.