‘Dan ben je er een tijd uit en dan doet Feyenoord alsof je niet meer bestaat’

Jong Feyenoord speelt momenteel in de reservecompetitie en dat is volgens menigeen slecht voor de ontwikkeling van talenten. 'Het is geen omgeving waar spelers geprikkeld worden, waar ze onder druk leren spelen', zo concludeert NRC. In gesprek met de krant erkent Mats Knoester, die sinds 2005 actief was op Varkenoord, de problemen bij Feyenoord..

"Ik heb mij echt top kunnen ontwikkelen, daar heeft Feyenoord hartstikke goed bij geholpen, heb ik veel aan te danken", begint Knoester, sinds januari actief bij Heracles Almelo. Na een zware knieblessure kreeg hij het gevoel dat Feyenoord hem negeerde. "Ik zat er veertien jaar, heb nooit problemen gehad. Dan ben je er een tijd uit en vervolgens doen ze of je niet meer bestaat."

Knoester baalde dat Feyenoord geen ploeg in de Keuken Kampioen Divisie had, zoals bijvoorbeeld Ajax en PSV. De verdediger had zich graag op een hoger niveau ontwikkeld, ook aangezien bij de Rotterdamse beloften de selectie flink uitdunde en trainers op een gegeven moment zelf moesten meedoen bij oefensessies om aan voldoende man te komen.

De twintigjarige stopper benadrukt dat de schuld niet bij de trainers lag. "Zij konden er echt niks aan doen", aldus Knoester, die tot medio 2021 vastligt bij Heracles. De jongeling is blij dat hij heeft getekend bij de club uit Almelo. "Dit is een club die mij mezelf wil laten ontwikkelen en een kans wil geven. Dat is wat ik zocht", besluit hij.