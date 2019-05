Scorende scheidsrechter gaat de wereld over: ‘Nog nooit meegemaakt’

Beelden van scheidsrechter Maurice Paarhuis gingen zaterdagmiddag de wereld over. In de wedstrijd tussen Harkemase Boys en HSV Hoek in de Derde Divisie scoorde de arbiter onbedoeld voor de bezoekers uit Zeeuws-Vlaanderen, waarna hij niets anders kon doen dan het doelpunt goedkeuren. "Nog nooit meegemaakt dit", schreef het verbijsterde Harkemase Boys op Twitter. Paarhuis maakte zijn excuses aan de spelers en reageert na afloop op het incident.

"Sommigen wilden een scheidsrechtersbal. In alle rust heb ik de regels uitgelegd. De scheidsrechter is als een cornervlag, een dood spelelement. Ik kon er niets anders van maken", verklaart de scheidsrechter in gesprek met Omrop Fryslân. "De spelers reageerden sportief. Ze hadden door dat het niet opzettelijk was. Toen was het ook klaar."

Paarhuis benadrukt dat het niet zijn bedoeling was om de bal binnen te schoppen, al maakte hij wel een beweging met het been. "Ik kan me goed voorstellen dat het lijkt alsof ik de bal schop, maar ik wilde mijn been optrekken", legt hij uit. "Dan kun je wel door de grond zakken. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, en ik hoop het ook nooit weer mee te maken."

Een meevaller voor Paarhuis was wellicht dat zijn 'doelpunt' niet doorslaggevend was in de wedstrijd. Hoek maakte via de scheidsrechter de 3-2, maar verloor uiteindelijk met 4-2 van Harkemase Boys. Het was de laatste speelronde van het seizoen; Hoek eindigt als vierde in de competitie en Harkemase Boys als zesde.