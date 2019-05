De Graafschap zet in blessuretijd reuzenstap richting handhaving

De Graafschap heeft zaterdagavond een grote stap gezet richting handhaving in de Eredivisie. In de eerste wedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs won de ploeg van Henk de Jong met 1-2, door een strafschop van Youssef El Jebli in de blessuretijd. Dinsdag kan De Graafschap het karwei voor eigen publiek afmaken.

De wedstrijd op Het Kasteel kwam al vroeg tot ontbranding. In de negende minuut sprintte Lars Veldwijk langs de rechterflank, waarna hij een loopactie van Adil Auassar op waarde schatte. Veldwijk leverde een afgemeten voorzet, die door Auassar met het hoofd werd bekroond: 1-0. De Graafschap leek goed te reageren op de klap en was dreigend, maar de eerste grote kans op het volgende doelpunt was voor Sparta. Abdou Harroui had het vizier echter niet op scherp staan.

De sterk spelende Veldwijk liet zich acht minuten voor rust opnieuw gelden, toen hij de paal trof na een individuele actie. Op momenten was Sparta veel dreigender dan De Graafschap, maar de ploeg van Henk Fraser liet de bezoekers in grote delen van de eerste helft het spel maken. Ook in het tweede bedrijf maakte De Graafschap aanvankelijk weinig indruk. Sparta vergat echter door te drukken. Zodoende bleven de bezoekers in leven en halverwege de tweede helft kreeg Sparta het deksel op de neus.

De wijze waarop de 1-1 viel, was vrij gelukkig: de voorzet van Charlison Benschop was eigenlijk niet goed, maar via een Spartaan kwam de bal bij de tweede paal voor de voeten van Nabil Bahoui terecht. De Zweed reageerde attent en bracht de stand in evenwicht. Een tegendraadse kopbal van Veldwijk zeilde vervolgens maar net naast. Het werd een stuk moeilijker voor Sparta na een rode kaart voor Bart Vriends, die tweemaal geel verzamelde. In de blessuretijd ging het ook daadwerkelijk mis, toen De Graafschap een penalty kreeg na een overtreding van Harroui op Jordy Tutuarima en El Jebli overtuigend raak schoot.