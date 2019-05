Go Ahead is morele winnaar en hoopt klus in eigen huis te klaren

Het eerste duel tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles in de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. RKC kreeg op eigen veld de beste kansen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een doelpuntloze remise: 0-0. Go Ahead stapte zodoende als morele winnaar van het veld en hoopt promotie naar de Eredivisie dinsdagavond in eigen huis veilig te kunnen stellen.

RKC zegevierde in de vorige rondes op eigen veld al over NEC (3-0) en Excelsior (2-1) en ook tegen Go Ahead maakte de ploeg van trainer Fred Grim een prima indruk. De Waalwijkers waren de bovenliggende partij in de eerste helft en kwamen in de eerste twintig minuten tot enkele uitstekende mogelijkheden. Zo leverde een hachelijke situatie in het strafschopgebied van Go Ahead ternauwernood geen doelpunt op, terwijl Darren Maatsen na individuele actie op de vuisten van Hobie Verhulst schoot.

Rond het halfuur was RKC opnieuw gevaarlijk: een afstandsknal van Paul Quasten belandde op de bovenkant van de lat. Even later kreeg Maatsen een reuzenkans na een lange bal van achteruit, maar Gino Bosz voorkwam op de doellijn een zeker doelpunt van de spits, die vrijwel onmiddellijk erna nog een treffer afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Go Ahead kwam in de eerste helft niet verder dan een rollertje van Thomas Verheydt en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder kleerscheuren. De formatie van John Stegeman claimde nog wel tevergeefs een strafschop, na een vermeende overtreding van doelman Etienne Vaessen op Richard van der Venne.

Na de onderbreking was de wedstrijd een stuk meer in balans en waren kansen schaars. Beide ploegen grossierden in balverlies en wisten het publiek in het Mandemakers Stadion nauwelijks meer te vermaken. De eerste redelijke mogelijkheid na rust viel pas halverwege het tweede bedrijf te noteren: invaller Kevin Vermeulen schoot een afvallende bal namens RKC wild over. Grote kansen bleven daarna lange tijd uit, maar in de slotfase waren beide teams zowaar nog gevaarlijk. Een poging van Jeroen Veldmate werd vlak voor de doellijn onschadelijk gemaakt door Quasten, terwijl Vermeulen over volleerde na een uitstekende voorzet van Maatsen.



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.