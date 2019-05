Zoekend Feyenoord loopt blauwtje: ‘Ik heb ‘nee’ gezegd, er is contact geweest’

Feyenoord moet op zoek naar een opvolger van technisch directeur Martin van Geel, die de Kuip op 1 juli verlaat. De namen van Jordy Zuidam (FC Utrecht) en Joris Mathijsen (Willem II) konden al worden weggestreept en ook Ferry de Haan heeft de Feyenoord-leiding laten weten niets te zien in een transfer op directiegebied. De technisch manager van Excelsior is naar eigen zeggen nog niet klaar met zijn werkzaamheden in Kralingen.

“Ik heb nee gezegd. Er is contact geweest. De belangrijkste reden: de timing is erg ongelukkig, met het vertrek van Wouter Gudde (algemeen directeur Excelsior, red.) naar FC Groningen”, laat De Haan weten aan RTV Rijnmond. “Uiteraard moet je in deze wereld vooral aan jezelf denken, maar dat vond ik niet chique voor de mensen dichtbij mij. Maar ik heb ook de ambitie om Excelsior verder op de kaart te brengen.”

De Haan en de overige directieleden van Excelsior hebben het nodige werk te verzetten deze zomer. De ploeg van scheidend trainer Ricardo Moniz werd in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs uitgeschakeld door RKC Waalwijk (1-1 gelijkspel woensdagavond na de 2-1 nederlaag van afgelopen zondag) en daalt daardoor af naar een niveau lager. Daarnaast kan Luigi Bruins gebruikmaken van zijn transfervrije status en vertrekken waarschijnlijk nog meer spelers uit het Van Donge & De Roo Stadion.