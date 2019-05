SC Cambuur houdt dankzij Xavier Mous uitzicht op Eredivisie

Het tweeluik tussen SC Cambuur en De Graafschap in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs is nog allesbehalve beslist. In Leeuwarden hielden de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie en de nummer zeventien van de Eredivisie elkaar zondagavond in evenwicht: 1-1. Cambuur speelde bijna de hele tweede helft met een man minder, maar hield zich staande door een uitblinkende doelman Xavier Mous. Woensdag volgt de return in Doetinchem.

Met name de tweede helft stond bol van de controversiële momenten in het Cambuurstadion. Kort na de onderbreking moest de thuisploeg verder met tien man, toen Emmanuel Mbende met zijn noppen op de kuiten van Fabian Serrarens kwam. Het was niet duidelijk of dat een bewuste actie was, maar arbiter Jeroen Manschot was onverbiddelijk. Na een uur maakte hij zich nog minder populair bij het thuispubliek. Een handsbal van Issa Kallon, na een voorzet vanaf de rechterflank, resulteerde in een penalty voor De Graafschap.

Vervolgens werden allerlei voorwerpen, waaronder aanstekers, op het veld gegooid en moest Manschot de wedstrijd even stilleggen. Na de korte onderbreking ontfermde Serrarens zich over de strafschop. Hij schoot de bal echter niet met overtuiging en Mous koos de goede kant, waarna het publiek in extase was. De doelman bekroonde een uitstekende wedstrijd: Mous was misschien wel de beste man op het veld en voorkwam doelpunten van Furdjel Narsingh, Nabil Bahoui en Youssef El Jebli, verspreid over de eerste en tweede helft.

In de 33ste minuut had Mous echter niet weten te voorkomen dat Narsingh de score opende. De ex-aanvaller van Cambuur rondde keurig af na voorbereidend werk van El Jebli. Vrijwel direct vanuit de aftrap volgde echter de gelijkmaker: Robin Maulun ontving de bal van Nigel Robertha en schoot fraai in de rechterhoek. Die stand bleef, door de gemiste penalty na rust, lange tijd staan. Met tien man kreeg Cambuur via Robertha een goede kans op de 2-1, maar doelman Nigel Bertrams reageerde uitstekend.