‘Bijna gestopte’ Cazorla na comeback beloond met eerste oproep in vier jaar

Santi Cazorla keert voor het eerst sinds november 2015 terug in de selectie van Spanje, zo maakt de Spaanse voetbalbond via de officiële kanalen bekend. Bondscoach Luis Enrique heeft de 34-jarige middenvelder van Villareal opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Faeröer (7 juni) en Zweden (10 juni). Cazorla werd de afgelopen jaren getroffen door zwaar blessureleed en stond zelfs op het punt om zijn loopbaan te beëindigen.

Afgelopen zomer verruilde Cazorla Arsenal voor Villarreal. Vorig seizoen speelde hij voor the Gunners geen enkele wedstrijd door blessureleed, maar in dienst van de Spaanse club bloeide hij volledig op. Het betekent de ultieme revanche voor Cazorla, die tien keer geopereerd werd aan knie-, voet- en enkelklachten en door een infectie aan het onderbeen leek te moeten stoppen met voetballen. Dit seizoen speelde de 78-voudig Spaans international 45 officiële wedstrijden, waardoor hij weer een oproep voor de nationale ploeg heeft verdiend.

De sportkranten in Spanje melden verder dat Enrique vrijdagmiddag niet aanwezig was bij de bekendmaking van de definitieve selectie voor de aankomende duels. De ex-trainer van Barcelona kampt naar verluidt met privéproblemen, waardoor hij in maart ook al de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta aan zich voorbij moest laten gaan. Assistent-bondscoach Roberto Moreno neemt vrijdag de honneurs waar.

Enrique is daarnaast al enige weken niet gesignaleerd op het hoofdkantoor van de Spaanse voetbalbond. Het doorgaans goed ingevoerde Marca schrijft dat de beleidsbepalers van de bond al een noodplan hebben uitgewerkt. Mocht de voormalig coach van Barcelona binnenkort zijn afscheid aankondigen, dan is Deportivo Alavés-trainer Abelardo de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen.

AS komt weer met andere details op de proppen en meldt dat er op 27 april voor het laatst contact is geweest tussen beide partijen. Bondsvoorzitter Luis Rubiales liet toen aan Enrique weten dat hij ‘alle tijd krijgt die hij nodig acht’ om de sores op privégebied aan te pakken. De oud-speler van onder meer Barcelona en Real Madrid nam na het WK van vorig jaar zomer de taken over van interim-bondscoach Fernando Hierro en behaalde met zijn ploeg zes punten uit de eerste twee EK-kwalificatieduels.