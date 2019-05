Donderdag, 16 Mei 2019

Marcel Brands laat oog vallen op ex-Ajacied

João Mário is onlangs aangeboden bij Everton. The Toffees dienen zeventien miljoen euro op tafel te leggen voor de Portugese middenvelder, die bij Internazionale lang niet altijd kan rekenen op een basisplaats. (Daily Mail)

Ondanks de finale van de Europa League en derde plaats in de Premier League is de baan van Maurizio Sarri bij Chelsea nog niet veilig. De clubleiding van the Blues heeft Watford-manager Javi Gracia op het oog als zijn vervanger. (Daily Express)

Bertrand Traoré kan komende zomer terugkeren naar de Premier League. Everton heeft belangstelling voor de aanvaller, wiens contract bij Olympique Lyon doorloopt tot de zomer van 2022. (Yahoo Sport France) Everton heeft belangstelling voor de aanvaller, wiens contract bij Olympique Lyon doorloopt tot de zomer van 2022.

Yannick Bolasie kan komende zomer weer terugkeren in de Premier League. De aanvaller, door Everton verhuurd aan Anderlecht, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Southampton en Newcastle United. (The Sun)

Als Newcastle United José Salomón Rondón definitief wil overnemen van West Bromwich Albion, moet men snel handelen. The Baggies verlangen achttien miljoen euro en schermen met meer belangstelling voor de spits. (Daily Mirror)