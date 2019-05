Terugkeer Formule 1 in Zandvoort betekent slecht nieuws voor NAC Breda

NAC Breda moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. CM.com was de afgelopen vier jaar hoofdsponsor van de Bredanaars en stopt ermee. Het besluit om niet verder te gaan als belangrijkste sponsor van NAC heeft niets te maken met de degradatie uit de Eredivisie, zo laat CEO Jeroen van Glabbeek weten aan BN DeStem. CM.com wordt namelijk een van de belangrijkste sponsors van de Formule Grand Prix in Zandvoort.

Tijdens een persconferentie werd dinsdag bekendgemaakt dat de Formule 1 in mei 2020 terugkeert naar het circuit van Zandvoort, voor een periode van drie jaar. CM.com is partner en sponsor van de Heineken Dutch Grand Prix en gaat de aan- en verkoop van tickets en consumpties regelen via de mobiele telefoon. NAC ontving volgens het regionale dagblad jaarlijks een half miljoen euro van CM.

“Het klopt dat we ons contract als hoofdsponsor van NAC waarschijnlijk niet gaan verlengen. Dat heeft niets te maken met de club of met de prestaties, maar met CM.com's internationale groeistrategie”, reageert Van Glabbeek. “CM.com heeft klanten in 140 landen en wij willen de komende maanden vooral de naamsbekendheid in het buitenland gaan vergroten. Daarbij past een sponsorcontract met een internationale partij. Vandaar dat wij een partnerschap zijn aangegaan met de Nederlandse Formule 1.”

In oktober vorig jaar zouden NAC en de hoofdsponsor gesprekken voeren over de eventuele samenwerking in de toekomst, maar door de bestuurscrisis bij de Bredanaars ging dat niet door. Luuc Eisenga, de nieuwe commercieel directeur van NAC, sprak nog niet met CM.com. Het vertrek van de hoofdsponsor is een nieuwe klap voor de degradant. “Wij dragen NAC als club nog steeds een zeer warm hart toe en hopen dat zij snel een passende nieuwe hoofdsponsor vinden”, aldus Van Glabbeek. De begroting van dertien miljoen euro zal in de Keuken Kampioen Divisie volgens de krant noodgedwongen worden teruggeschroefd naar acht tot negen miljoen euro.