Speculatie over ‘man van 100 miljoen’: ‘Hoeft niet te wachten op een gesprek'

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Lorenzo Insigne bij Napoli. De 27-jarige aanvaller zou graag willen vertrekken, alleen verlangen i Partenopei naar verluidt een bedrag van honderd miljoen euro. Aurelio De Laurentiis, voorzitter van Napoli, herinnert Insigne nu aan zijn verantwoordelijkheden als aanvoerder.

“Insigne hoeft niet te wachten op een gesprek met mij of een nieuwe verbintenis, wat maximaal een contractverlenging zou zijn. Als hij voor de rest van zijn carrière wil blijven, moet hij dat zeggen en dan gaan we in gesprek om hem hier zo lang mogelijk te laten blijven. In dat geval maken we van hem een Napoli-icoon. Hij is een Napolitaan, dus dat betekent dat hij zijn verantwoordelijkheden moet nemen als aanvoerder. Je moet de leiding willen nemen in de kleedkamer”, zegt De Laurentiis in gesprek met de Corriere dello Sport.

“Een echte aanvoerder draagt niet alleen de band en doet de toss voor de wedstrijd. Hij weet ook hoe je met het team moet praten en hoe je hen moet overtuigen om bepaalde doelen te behalen”, vervolgt de president van Napoli. Insigne werd opgeleid door Napoli en heeft nog een contract tot medio 2022. Atlético Madrid zou een van de clubs zijn die geïnteresseerd is in zijn diensten, al zijn los Colchoneros niet van plan om honderd miljoen euro op tafel te leggen.

De Laurentiis geeft te kennen dat hij tevreden is over het eerste seizoen van Carlo Ancelotti bij Napoli, momenteel de nummer twee van de Serie A. “We mogen niet vergeten dat Cristiano Ronaldo een ongelofelijke toevoeging is voor Juventus. Bij hen bleef de trainer gewoon, terwijl wij opnieuw moesten beginnen. We hebben een flinke voorsprong op Internazionale, AC Milan en AS Roma, terwijl de clubs uit Milaan veel meer hebben uitgegeven. Ik geef Ancelotti daarom een acht. Hij kwam terecht in een situatie die hij niet helemaal kende, omdat het Italiaans voetbal behoorlijk veranderd is sinds hij vertrok.”