Live Ajax kijken in het buitenland? Zo stream je Champions League-wedstrijden

De Champions League wordt in het buitenland niet altijd live uitgezonden. Een grote groep voetballiefhebbers werd vorige week dan ook onaangenaam verrast toen zij vanuit het buitenland probeerden in te schakelen op Champions League-streams. In het buitenland worden Nederlandse voetbal-streams nameljik vaak geblokkeerd. Toch is het mogelijk om bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur live te volgen, onder meer door het internetverkeer om te leiden met een VPN. Hoe dit precies werkt, lees je hier.

Vooral een VPN (Virtual Private Network) is hedendaags een populaire oplossing om het internetverkeer om te leiden via Nederland. Op basis van het IP-adres kan een streamingdienst of website bepalen dat iemand niet in Nederland zit. En veelal betekent dit dat Nederlandse sportstreams niet werken. Gelukkig zijn er enkele gemakkelijke en legale manieren om toch online Champions League te kijken vanuit het buitenland, waaronder het gebruik van een VPN of lokale officiële stream.

Een populaire oplossing is om het internetverkeer om te leiden via Nederland met een VPN (Virtual Private Network). Op die manier kan men vanuit de hele wereld het internet op alsof men in Nederland zit. En zo krijgt men dus toegang tot de gebruikelijke Nederlandse online streams. Het werkt door online een abonnement af te sluiten en een simpele VPN-applicatie te installeren op tablet, smartphone of laptop. Binnen 5 minuten is men online via de VPN en verbonden met een server naar keuze. Kiest men voor een Nederlandse VPN-server, dan kunnen gewoon Nederlandse Champions League streams worden gekeken. Dit werkt bovendien ook goed voor het online streamen van WK-, EK- of Eredivisie-wedstrijden, overal ter wereld.

Daarbij hebben veel VPN-providers een trial-periode van minstens 30 dagen, waarin het geld probleemloos teruggevraagd kan worden. Dit geeft voetballiefhebbers de kans een VPN uit te proberen zonder risico’s tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.