UEFA wijst oude bekende van legendarische avond aan voor Ajax - Tottenham

De UEFA heeft Felix Brych aangewezen als de arbiter van dienst voor het treffen tussen Ajax en Tottenham Hotspur van aankomende woensdag in de halve finales van de Champions League. Voor de Duitse scheidsrechter is het de tweede keer dit seizoen dat hij de leiding krijgt over een wedstrijd van Ajax in het miljardenbal.

De 44-jarige Brych hanteerde namelijk ook al de fluit tijdens het met 1-4 door Ajax gewonnen duel met Real Madrid in het Santiago Bernabéu. De Amsterdammers poetsten toen in de achtste finale een 1-2 thuisnederlaag weg en plaatsten zich daarmee voor de kwartfinales van het grootste Europese bekertoernooi, waarin Juventus uiteindelijk uitgeschakeld werd.

Brych was in de kwartfinales zelf de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Barcelona en Manchester United in het Camp Nou, die met 3-0 werd gewonnen door de Catalanen. Ajax begint woensdag met goede papieren aan de return tegen the Spurs, aangezien het er vorige week in slaagde om de heenwedstrijd in Londen met 0-1 te winnen. Het treffen in de Johan Cruijff ArenA gaat om 21.00 uur van start.