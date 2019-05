Bas Dost luistert rentree op met doelpunt in 1-8 zege van Sporting

Sporting Portugal heeft zondagavond flink uitgehaald. Het team van Marcel Keizer won met liefst 1-8 van stadsgenoot Belenenses. Bas Dost maakte na een afwezigheid van bijna twee maanden zijn rentree in het elftal en nam als invaller de 1-6 voor zijn rekening. Door de zege is Sporting verzekerd van deelname aan de Europa League.

Dost nam een kwartier voor tijd de plek van Luiz Phellype in. Laatstgenoemde maakte op slag van rust de 0-2. Raphinha had de score geopend en na rust waren ook Nemanja Gudelj en Bruno Fernandes (twee keer) trefzeker. Lica had de tien man van Belenenses, door een rode kaart voor doelman Muriel in de 21e minuut, in de 61e minuut nog enigszins hoop gegeven.

Dost zag Guilherme Oliveira zijn eerste poging keren, maar de ingevalen doelman had geen antwoord op diens rebound. Door zijn blessureleed speelde Dost dit seizoen pas twintig competitiewedstrijden, waarin hij vijftien keer scoorde. Na de treffer van Dost completeerde Fernandes zijn hattrick en bepaalde Idrissa Doumbia de eindstand.

Het was de negende opeenvolgende competitiezege voor Sporting. Nummer vier Sporting Braga verloor een dag eerder met 1-0 bij Maritimo. Het verschil tussen beide clubs is nu negen punten, met nog twee speelronden te gaan. In de Liga Sagres staan nog twee speeldagen op het programma. Koploper Benfica heeft twee punten meer dan FC Porto, dat op zijn beurt weer zes punten meer heeft dan Sporting.