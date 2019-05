Woensdag, 1 Mei 2019

Real Madrid wil doelwit niet 43.000 euro per dag betalen

Rangers FC heeft een bod van 3,5 miljoen euro uitgebracht op Mirko Maric van NK Osijek. De Kroatisch international moet in Glasgow de opvolger worden van Alfredo Morelos, voor wie de nodige belangstelling is. (Daily Record)

Marcel Bout, ‘chief scout’ van Manchester United, was onlangs hoogstpersoonlijk aanwezig in Lissabon. Doel van het bezoek waren João Félix en Rúben Dias van Benfica, van wie men bij de Engelse club overtuigd is geraakt. (Daily Express)

Het exorbitante weeksalaris van Paul Pogba is een probleem voor Real Madrid. De middenvelder ontvangt bij Manchester United wekelijks een bedrag van 300.000 euro. (ESPN) De middenvelder ontvangt bij Manchester United wekelijks een bedrag van 300.000 euro.

Indien er een bod van twintig miljoen euro op tafel komt, is Paris Saint-Germain bereid te praten over een vertrek van Christopher Nkunku. Arsenal is voorlopig de voornaamste gegadigde om de middenvelder over te nemen. (Daily Mail)

Na Newcastle United is er ook vanuit de top van de Premier League interesse voor Ryan Fraser. Arsenal leidt op dit moment de race om de middenvelder van Bournemouth, maar ook Chelsea is geïnteresseerd. (Daily Express)