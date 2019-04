PSV slaat toe: ‘Als PSV je belt, dan ben je gewoon trots’

Justin de Haas is de eerste versterking van PSV voor het beloftenelftal van komend seizoen. De Eindhovense club meldt dinsdag via de officiële kanalendat de verdediger van negentien jaar zich voor twee seizoenen heeft verbonden. De Haas komt transfervrij over uit de jeugdopleiding van AZ, waar hij sinds 2015 actief was.

De Haas werd destijds vanuit de amateurs opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. De verdediger genoot de voorbije weken niet alleen interesse van PSV. “Er waren nogal wat clubs waar ik heen kon en op de ochtend dat we hierover gingen praten, belde PSV ineens. Dat sprak mij meteen enorm aan. Ik ben ingegaan op de uitnodiging en na een goed gesprek sta ik hier. Sportief is dit voor mij de beste keuze”, aldus de verdediger.

De Haas speelde namens Jong AZ inmiddels enkele duels in de Keuken Kampioen Divisie. Komend seizoen hoopt hij dat ook te doen namens Jong PSV, met als doel door te breken richting het eerste elftal van PSV. “Als PSV belt, dan ben je gewoon trots. Een topclub in Nederland, daar word je niet zomaar voor gevraagd. Ik hoop bij Jong zo goed mogelijk te presteren en dan zo snel mogelijk de overstap naar het eerste te kunnen maken.”

In januari werd De Haas door het Algemeen Dagblad nog met Chelsea in verband gebracht. Hij kwam dit seizoen zesmaal in actie namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en speelde het merendeel van zijn wedstrijden voor AZ Onder-19.