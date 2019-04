ADO Den Haag wint en voorkomt directe degradatie van NAC

ADO Den Haag heeft zich goed hersteld van de 3-1 nederlaag tegen PSV. Het team van trainer Fons Groenendijk zegevierde donderdagavond voor eigen publiek met identieke cijfers over Excelsior, dat zodoende niet meer lijkt te kunnen ontsnappen aan deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs. De overwinning van ADO, dat nu tiende in de Eredivisie staat, betekent dat hekkensluiter NAC Breda voorlopig aan directe degradatie is ontsnapt.

ADO legde in de eerste helft de basis voor de overwinning op Excelsior, dat eigenlijk niet een 2-1 achterstand in de rust had verdiend. Na twee minuten verscheen reeds de 1-0 op het scorebord. Sheraldo Becker trok laag voor, waarna Abdenasser El Khayati rustig de score opende. De smaakmaker van de Hagenaren had in het onderlinge duel in Rotterdam al vier keer gescoord. Robert Zwinkels voorkwam dat een kopbal van Ali Messaoud via Danny Bakker in zijn doel ging, maar elf minuten kwam Excelsior alsnog op 1-1. Jeffry Fortes profiteerde van onachtzaamheid in de defensie van ADO.

De gelijkmaker gaf het team van Ricardo Moniz meer zelfvertrouwen en ADO werd gedwongen om tegen te houden. Heel gevaarlijk werden de bezoekers niet en bovendien ontbrak het aan finesse in de laatste meters. Mounir El Hamdaoui schoot na 25 minuten spelen over het doel van Zwinkels en enkele minuten voor rust trof hij een ploeggenoot. Tot overmaat van ramp kopte Bakker tussendoor snoeihard raak uit een hoekschop van John Goossens: 2-1. Op slag van rust ontsnapte het team van Groenendijk. Marcus Edwards legde de bal slim breed op Messaoud, die het leer van dichtbij echter niet achter Zwinkels kreeg.

Excelsior slaagde er ook na rust niet in om terug in de wedstrijd te komen. Ofschoon het team van Moniz in de tweede helft aardig uit de startblokken kwam, was men uiteindelijk onmachtig en creëerde men dan ook nagenoeg niets. Achttien minuten voor tijd kwam ADO via een gelukje op 3-1: een uithaal van Becker belandde via de voet van Hervé Matthys achter Alessandro Damen. Omdat El Hamdaoui ook enkele minuten voor tijd een dot van een kans miste, na goed voorbereidend werk van Anouar Hadouir, bleef een spannende slotfase uit. Elson Hooi liet daarna oog in oog met Damen na om er 4-1 van te maken.