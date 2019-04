Wolfsburg betaalt acht miljoen en speelt in op naderend vertrek Nederlander

VfL Wolfsburg heeft zich met het oog op volgend seizoen versterkt met Kevin Mbabu. De 24-jarige rechtsback komt aankomende zomer over van het Zwitserse Young Boys en kost de Bundesliga-club naar verluidt ongeveer acht miljoen euro. Met de komst van Mbabu lijkt Wolfsburg in te spelen op het naderende vertrek van Paul Verhaegh.

De Nederlandse verdediger loopt aan het einde van dit seizoen immers uit zijn contract in de Volkswagen-Arena en heeft voorlopig nog geen nieuwe verbintenis gesigneerd. Verhaegh speelt sinds de zomer van 2017 voor Wolfsburg en kwam sindsdien tot 36 officiële wedstrijden voor de club. Dit seizoen is de drievoudig Oranje-international zijn basisplaats kwijt en staat de teller in de Bundesliga pas op twee optredens.

Met Mbabu haalt Wolfsburg een speler in huis 'die overtuigt met zijn robuustheid en tempo', zo klinkt het op de clubsite. "Ik kijk uit naar mijn nieuwe avontuur in de Bundesliga. De omstandigheden bij Wolfsburg zijn ideaal om me verder te ontwikkelen als speler", laat de viervoudig Zwitsers international zelf optekenen. Mbabu gaat bij Wolfsburg met rugnummer negentien voetballen en wordt daarmee de eerste speler die dat gaat doen sinds de in 2015 bij een auto-ongeluk omgekomen Junior Malanda.

"Ik ben natuurlijk bekend met de betekenis van dit rugnummer", reageert Mbabu, die sinds 2017 onder contract staat bij Young Boys en daarvoor onder meer speelde voor Newcastle United. "Het is een zeer grote eer om met dit nummer te gaan voetballen. Ik zal er vanzelfsprekend alles aan doen om te tonen dat ik het verdien om met dit nummer te spelen."