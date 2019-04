Dylan Vente: ‘Ik heb wel wat plannetjes gemaakt met mijn zaakwaarnemer’

Dylan Vente hoopt volgend seizoen onder Jaap Stam op meer speeltijd dan in dit seizoen onder Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De aanvaller had woensdag tegen NAC Breda (0-4 zege) een basisplaats vanwege de absentie van Nicolai Jörgensen en Robin van Persie. Vente, die de 0-2 voor zijn rekening nam, lijkt een verhuurperiode een optie te vinden als hem in De Kuip weer een seizoen op de bank wacht.

"Natuurlijk wil je spelen", erkent de negentienjarige spits in gesprek met FOX Sports. "Het is afwachten omdat er een nieuwe trainer komt. Ik heb wel wat plannetjes gemaakt met mijn zaakwaarnemer. We zien komend seizoen wel wat er gebeurt." Presentator Jan-Joost van Gangelen geeft vervolgens aan dat Vente twee opties heeft: verhuurd worden of een afspraak maken met Feyenoord aangaande zijn perspectief. "Ja, het is precies zoals je zegt."

Voor het eerst sinds 16 december 2018 (0-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard) had de jeugdexponent een basisplaats in het eerste. Hij moest even wennen en vond het lastig om weer in het ritme te komen. "Gelukkig heb ik vandaag een doelpunt kunnen meepikken. In de wedstrijden waarin ik voor het eerste mag spelen, wil ik alles laten zien wat ik heb, Gelukkig is het vandaag wel goed gegaan."

"Op de bank zitten is nooit leuk", erkent Vente, die in de winter niet verhuurd mocht worden. "Nee, dat was niet de afspraak. Ik leer hier ook veel van Nicolai (Jörgensen, red.) en Robin (van Persie) en ik praat ook veel met Robin. Ik bekijk beelden van hem en daar leer ik veel van. Wedstrijdritme is natuurlijk het belangrijkst en je wilt veel voetballen, maar dat is nu niet het geval."