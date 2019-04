Real telt in zomer van 2020 200 miljoen euro neer

(AS)

Youssef En Nesyri, topscorer van Leganés, geniet interesse van Real Betis. Málaga heeft een eerste optie van vijftien miljoen euro áls men promoveert, terwijl Leganés aan alle andere clubs twintig miljoen euro zal vragen. (AS)

Liverpool heeft contact gezocht met Lille inzake Nicolás Pépé. Het is onduidelijk hoe serieus de belangstelling van de Premier League-club voor de Ivoriaans international annex revelatie van het Ligue 1-seizoen is. (Daily Mirror)

heeft een bedrag van tweehonderd miljoen euro over voor de Franse aanvaller.