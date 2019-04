FC Emmen weet in eigen huis raad met wederom machteloos FC Utrecht

FC Emmen heeft zaterdagavond zeer belangrijke punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van trainer Dick Lukkien won voor eigen publiek van FC Utrecht, dankzij doelpunten van Michael de Leeuw en Keziah Veendorp: 2-0. Door de verdiende overwinning neemt FC Emmen voorlopig een veertiende stek in de Eredivisie in en staat men, met een wedstrijd meer én nog drie volledige speeldagen te gaan, zes punten boven de rode streep.

Het team van Lukkien legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning in de uitverkochte Oude Meerdijk. In het eerste half uur barstte de wedstrijd nog niet los. Aan de intenties van FC Emmen lag het niet; de thuisploeg was dreigender, maar creëerde geen grote kansen. De thuisploeg nam afstand in het laatste kwartier voor rust: na een door Veendorp verlengde corner kopte De Leeuw de bal bij de tweede paal binnen.

FC Utrecht, dat in de twee voorgaande duels niet tot scoren kwam, kreeg in de eerste helft geen enkele grote kans. Het team van Dick Advocaat kon de aanvallers niet bereiken en was alleen enigszins gevaarlijk uit vrije trappen: de inzet van Jean-Christophe Bahebeck ging over en een poging van grote afstand van Urby Emanuelson werd gekeerd door Kjell Scherpen.

FC Emmen sloeg vijf minuten voor rust opnieuw toe. Veendorp kapte zijn tegenstander uit en schoot het leer in de verre hoek: 2-0. Advocaat greep in de rust in: Emanuelson en Nicolas Gavory bleven in de kleedkamer achter, ten faveure van Leon Guwara en Gyrano Kerk. De eerste kans van het tweede bedrijf was hoe dan ook voor FC Emmen. Een vrije trap van Anco Jansen werd uitstekend uit de hoek getikt door David Jensen.

FC Utrecht kon ook in de tweede helft geen uitgespeelde kansen creëren en mocht Jensen dankbaar zijn dat De Leeuw tot tweemaal toe niet tot scoren kwam. Het team van Advocaat wacht nu al drie opeenvolgende duels op een overwinning en zet door de nederlaag in Emmen deelname aan de play-offs om Europees voetbal op het spel.