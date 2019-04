‘We zullen alleen maar meer geld uitgeven aan de spelers van Ajax’

Het is niet alleen op sportief gebied een mooie periode voor Ajax. De club uit Amsterdam verdient dit seizoen tientallen miljoenen met de deelname aan de Champions League en het totaalbedrag zal dankzij de halve finales alleen nog maar oplopen. De twintig miljoen euro van het seizoen waarin Ajax de Europa League-finale bereikte, steken schril af tegen de ruim negentig miljoen euro van deze voetbaljaargang.

Financieel directeur Jeroen Slop erkent dat de financiële gevolgen van het succes van Ajax hem deugd doen. “Het zijn bedragen waar je graag naar kijkt”, erkent de sportbestuurder in gesprek met de NOS. Een uitverkochte Johan Cruijff ArenA in de halve finale, op 7 of 8 mei, levert de club ongeveer 2,5 miljoen euro aan recettes op. “Maar dan moeten de kosten er nog van af.”

Champions League-inkomsten van Ajax kruipen naar 100 miljoen euro

Gouden tijden voor Ajax op financieel gebied. Lees in dit artikel op wat voor manier de club dit seizoen miljoenen uit de Champions League binnenharkte. Lees artikel

In februari maakte Ajax bekend over 179 miljoen euro aan liquide middelen te beschikken. Daar zijn nog niet eens inkomsten uit waarschijnlijke transfers van een aantal spelers én de Champions League-inkomsten in dit kalenderjaar bij opgeteld. Volgens Slop zal het geld worden gebruikt om de selectie te versterken. “We hebben in de zomer de selectie versterkt en daarbij het salarisplafond losgelaten. Goede, renderende investeringen blijkt nu.”

“Daardoor zijn we wel veel meer gaan uitgeven aan de selectie. En dat houdt niet op met dit seizoen. Dat zal volgend seizoen ook het geval zijn.” Ajax zal dus alleen maar meer gaan uitgeven. “Dat denk ik zeker, ja. De sterren van de wedstrijd leveren de prestatie. En dus is het niet meer dan terecht dat zij mee delen in het financiële succes. Er gaan miljoenenbedragen aan premies richting de spelersgroep.”