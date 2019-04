Real nadert recordbrekende megadeal en laat Barça en Liverpool achter zich

Real Madrid gaat de samenwerking met shirtsponsor Adidas verlengen, zo meldt El Confidencial dinsdag. Naar verluidt zal de Spaanse grootmacht een vast bedrag van 120 miljoen euro per seizoen ontvangen, waarbij Real door middel van variabelen op basis van de prestaties van de club nog eens 30 miljoen euro kan toucheren.

Binnenkort zouden Adidas en Real de megadeal wereldkundig maken. Het betreft een verbintenis voor de komende tien jaar, waardoor de topclub dus ieder seizoen kan rekenen op een bedrag van minimaal 120 miljoen. Mocht Real ieder seizoen optimaal presteren, dan is er dus sprake van een bedrag van in totaal 1,5 miljard euro in tien jaar tijd.

Met deze constructie volgt Real het voorbeeld van Barcelona, dat per seizoen 116 miljoen euro krijgt van Nike. De Catalaanse aartsrivaal sloot onlangs ook een deal waarbij de inkomsten eveneens afhankelijk zijn van de prestaties van de club. Wereldwijd gezien zal het nieuwe contract tussen Real en Adidas alle records breken. Het Duitse merk betaalt nu jaarlijks maximaal 52 miljoen euro, maar wil tussen 2020 en 2030 dus veel meer betalen.

Adidas is al sinds 1998 aan de Koninklijke verbonden. Naast Real is ook Liverpool naar verluidt bezig om een megadeal te sluiten. De kans is groot dat Nike vanaf het seizoen 2020/21 de nieuwe kledingsponsor van de Engelse topclub wordt. Het zou gaan om een deal ter waarde van 870 miljoen euro, waarbij de contractduur ook tien voetbaljaargangen zou zijn.