DFB straft hard en beëindigt Bundesliga-seizoen ‘spuger van Kai Havertz’

VfB Stuttgart moet het de rest van het reguliere Bundesliga-seizoen doen zonder Santiago Ascacibar. De middenvelder van de degradatiekandidaat ging afgelopen zaterdag over de schreef tijdens de verloren wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (0-1) door tegenstander Kai Havertz te bespugen. De Duitse voetbalbond DFB heeft Ascacibar voor zes duels geschorst.

In de slotfase van het duel kreeg Ascacibar het aan de stok met Havertz, die de ploeg van trainer Peter Bosz na ruim een uur spelen op voorsprong had gezet door een penalty te benutten. Tijdens de confrontatie besloot Ascacibar te spugen naar het toptalent van die Werkself, wat hem een rode kaart opleverde van scheidsrechter Tobias Stieler.

Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in het reguliere Bundesliga-seizoen. Stuttgart bezet momenteel de zestiende plek in de competitie, wat aan het eind van de rit play-offs om promotie en degradatie betekent. Als Stuttgart daadwerkelijk in de play-offs terechtkomt, dan kan de 22-jarige Ascacibar pas weer in de return in actie komen.