Real Madrid biedt Gareth Bale plus zestig miljoen euro

Clubs die belangstelling hebben voor Paul Pogba moeten diep in de buidel tasten. Manchester United wil 150 miljoen euro ontvangen bij een verkoop van de middenvelder, die op het lijstje van Real Madrid staat. (Marca)

De Spaanse topclub gaat de aanvaller plus zestig miljoen euro bieden in ruil voor Paul Pogba.

Andrija Zivkovic is een transferdoelwit van Everton. De vleugelverdediger annex middenvelder, die nog tot medio 2021 vastligt bij Benfica, heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro. (Mozzart Sport)