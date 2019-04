Stand Eredivisie na speelronde 30: Ajax loopt drie doelpunten uit op PSV

Titelkandidaten Ajax en PSV maakten in de afgelopen speelronde geen fout. Ajax won in eigen stadion met 6-2 van Excelsior, terwijl PSV minder aan het doelsaldo werkte en De Graafschap met 2-1 versloeg. Feyenoord heeft de derde plaats steviger in handen, nadat de Rotterdammers zelf met 2-1 van Heracles Almelo wonnen en AZ met 2-3 zagen verliezen tegen ADO Den Haag. In de strijd tegen degradatie pakten NAC Breda en FC Emmen een puntje door het onderlinge gelijkspel (1-1).

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 30 24 2 4 78 74 2 PSV 30 23 5 2 66 74 3 Feyenoord 30 17 5 8 28 56 4 AZ 30 15 7 8 22 52 5 FC Utrecht 30 13 8 9 11 47 6 Heracles Almelo 30 14 3 13 -4 45 7 Vitesse 30 11 11 8 11 44 8 Willem II 30 13 4 13 -6 43 9 FC Groningen 30 12 6 12 -2 42 10 sc Heerenveen 30 9 10 11 -7 37 11 ADO Den Haag 30 9 9 12 -11 36 12 PEC Zwolle 30 10 5 15 -9 35 13 VVV-Venlo 30 9 7 14 -19 34 14 Fortuna Sittard 30 8 7 15 -24 31 15 FC Emmen 30 7 8 15 -34 29 16 De Graafschap 30 7 5 18 -27 26 17 Excelsior 30 7 5 18 -34 26 18 NAC Breda 30 5 7 18 -39 22