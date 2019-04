Zondag, 14 April 2019

Feyenoord loopt blauwtje in zoektocht naar 'td'

Steven Gerrard heeft bij Liverpool aangedrongen op een langer verblijf van Ryan Kent. Rangers FC vreest echter dat the Reds de aanvaller aan Fulham of Huddersfield Town gaan verkopen. (The Sun)

Een delegatie van Tottenham Hotspur zit zondagavond bij de stadsderby tussen Sampdoria en Genoa. De aandacht gaat uit naar Deens international Joachim Andersen, die bijna twee jaar geleden van FC Twente naar Sampdoria ging. (Sky Italia)

Jordy Zuidam heeft Feyenoord vriendelijk bedankt voor de getoonde interesse. De directeur voetbalzaken van FC Utrecht blijft liever in de Domstad werkzaam en wil Martin van Geel niet opvolgen. (RTV Rijnmond)

Filipe Luis en Borussia Dortmund hebben in grote lijnen een principe-akkoord bereikt. De bijna transfervrije linksback van Atlético Madrid gaat zich voor een seizoen aan de Duitsers verbinden, met een optie voor nog een jaar. (BILD)

Real Betis wil Radamel Falcao terughalen naar LaLiga. De aanvaller, die in het verleden voor Atlético Madrid uitkwam, heeft een aflopend contract met Monaco en lijkt open te staan voor een nieuw avontuur. (AS)