Spurs met 35 miljoen euro op zak naar Barcelona

Manchester United gaat over enkele weken een fiks bod op Declan Rice uitbrengen. De middenvelder van West Ham United, dat minimaal 55 miljoen euro wil vangen, moet de eerste van de vele jonge versterkingen worden. (The Sun)

Eintracht Frankfurt heeft interesse in de zomerse komst van Raúl de Tomas, op huurbasis. Real Madrid wil de aanvaller, die dit seizoen is uitgeleend aan Rayo Vallecano, in 2019/20 echter bij de A-selectie houden. (Marca)

Ahmadou Dia kan een vierjarige verbintenis met Manchester United ondertekenen. De doelman speelde nog nooit in de hoofdmacht van Olympique Marseille, maar maakt indruk in het reserve-elftal van de Fransen. (Le10Sport)