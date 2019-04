Van Bronckhorst meldt weer slecht nieuws: ‘Voor hem persoonlijk jammer’

Giovanni van Bronckhorst heeft weer de beschikking over Robin van Persie, zo geeft de trainer van Feyenoord vrijdag op de persconferentie aan. De routinier was enige tijd afwezig door blessureleed, maar is nu weer inzetbaar. “Hij heeft gisteren en vandaag mee kunnen trainen, hij is klachtenvrij. Dus hij is erbij”, zegt de trainer in aanloop naar het duel met Heracles Almelo.

“Het is een optie om Nicolai Jörgensen en Van Persie samen op te stellen. Dat is altijd een optie voor mij”, benadrukt Van Bronckhorst, die niet kan rekenen op de geblesseerde Ridgeciano Haps. “Hij heeft nog wat zwelling in zijn knie. Hij is tegen Heracles niet inzetbaar en in de komende wedstrijden ook niet”, wordt de trainer geciteerd door RTV Rijnmond.

“Voor Haps persoonlijk jammer dat hij niet een constante reeks kan maken. Voor mij als trainer en voor de club ook.” Van Bronckhorst maakt dit seizoen regelmatig gebruik van Orkun Kökcü, die deze week zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis bij Feyenoord. De oefenmeester geeft aan dat het toptalent veel concurrenten heeft.

“Hij heeft te maken met concurrentie op middenveld. Hij moet zich zo ontwikkelen dat hij uiteindelijk basisspeler wordt. En dat moment komt. Hij is een talent, heeft nog alle ruimte om zich te ontwikkelen. Die ruimte geven wij hem ook.” Nummer drie Feyenoord speelt zaterdag om 20.45 uur in De Kuip tegen Heracles, de huidige nummer zes van de Eredivisie.

Frank Wormuth, trainer van Heracles, verrast door topscorer Adrian Dalmau te passeren en Dabney Dos Santos op te stellen. “Als we onze normale dingen doen, dan zijn we normaal gesproken kansloos”, zegt Wormuth op de persconferentie, geciteerd door TC Tubantia. “Feyenoord behoort bij de top vier van Nederland. Als we een kans willen hebben, dan moeten we iets anders proberen.”