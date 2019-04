‘Bij die club loopt voor honderd miljoen euro aan verzameld talent’

KRC Genk kan zondag een grote stap richting de landstitel zetten als men het in de eigen Luminus Arena opneemt tegen regerend kampioen Club Brugge, dat een punt minder heeft. De huidige koploper van de kampioenschapsronde kan zich voor het eerst sinds 2011 weer tot de beste van België kronen, mede door een uitstekend transfer- en scoutingsbeleid. Technisch directeur Dimitri de Condé en hoofd scouting Dirk Schoofs werken intensief samen om Genk te laten floreren. "We delen zelfs ons bureau in het stadion, dat maakt dat we voortdurend overleggen", aldus Schoofs.

Door Tim Siekman

Genk heeft in de afgelopen jaren indruk gemaakt door jonge spelers gratis of voor een laag bedrag te strikken en na één of meerdere seizoenen voor een veelvoud te verkopen. "Scouting is de basis van onze jeugdopleiding", zo valt er op de site van Genk te lezen. "Een kwalitatief goede instroom is zeer belangrijk. Het doel is om tijdig alle jeugdige talenten te signaleren en te selecteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het talent, maar ook naar motivatie, gedrevenheid en mentale weerbaarheid van de speler." Niet alleen kinderen, maar ook jongvolwassenen worden op een dergelijke manier langs de meetlat gelegd.

Sergej Milinkovic-Savic is het bekendste voorbeeld: in 2014 op negentienjarige leeftijd voor een miljoen euro overgenomen van het Servische FK Vojvodina en een jaar later voor achttien miljoen euro verkocht aan Lazio. Andere exponenten van het beleid: Wilfred Ndidi en Leon Bailey, die voor respectievelijk 17,6 en 13,5 miljoen euro werden getransfereerd naar Leicester City en Bayer Leverkusen. Enkele seizoenen eerder werden wereldsterren als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Kalidou Koulibaly al voor flinke bedragen aan de man gebracht.

Vandaag de dag beschikt trainer Philippe Clement wederom over spelers die van over de hele wereld zijn weggeplukt. Colombia, Brazilië, Ghana, Tanzania, Noorwegen, Finland, Oekraïne, Australië, Japan: vrijwel elk continent is vertegenwoordigd bij Genk. Schoofs, die zeven jaar onder contract stond bij TOP Oss, speelt een belangrijke rol in de samenstelling. "Bij TOP Oss heb ik gemerkt dat je, ondanks beperkte middelen, met de nodige dosis realisme en passie ook iets moois kan bouwen”, zei de oud-middenvelder in gesprek met Het Laatste Nieuws.

'Dat is wat wij willen: jongens met honger'

Bij de aanstelling van Schoofs in 2016 als hoofdscout van Genk deelde hij zijn visie met de pers. De nu 39-jarige Belg benadrukte dat hij en De Condé, zijn voormalig ploeggenoot bij Lommel SK, vaak op één lijn zitten. “Genk moet een club blijven waar de makelaars niet de dans leiden. Ik krijg er de kans om mijn visie uit te bouwen in een club die staat voor attractief voetbal, kansen voor de eigen jeugd en een band met haar schitterende supporters. Een betere scouting moet hier zorgen voor een gezonder transferbeleid.”

Verdedigers Joakim Maehle, Jhon Lucumi en Joseph Aidoo, middenvelders Ruslan Malinovskyi en de inmiddels voor negen miljoen verkochte Alejandro Pozuelo, aanvallers Joseph Paintsil en Mbwana Samatta: allemaal relatief jonge, buitenlandse spelers die dit seizoen hun waarde hebben bewezen. Veel spelers worden gelinkt aan een uitgaande transfer, zoals het 21-jarige talent Sander Berge. “Hij was niet alleen groot en sterk, maar had een prima techniek en overzicht”, legde Schoofs tegenover Het Belang van Limburg het halen van de Noor uit. “Bovendien was hij uitzonderlijk snel voor zijn gestalte, ook met de bal aan de voet.”

Schoofs en De Condé hanteren verschillende criteria bij het contracteren van spelers, zoals geen voetballers die de 24 jaar zijn gepasseerd. “Met iemand die op zijn 24ste nog in een competitie speelt die lager ingeschaald staat als de Belgische, is doorgaans iets mis. In principe zitten zulke jongens dan al in een grotere competitie. En wie in een grotere competitie zoals de Bundesliga of Spanje mislukt, heeft een salaris dat wij niet kunnen betalen", zei Schoofs in een interview met Het Nieuwsblad.

“Wij stellen ons ook vragen bij jongens die bij een Premier League-club zitten en naar hier komen”, vulde De Condé aan. “Waar ligt hun honger om onze club naar een hoger niveau te tillen? Want dat is wat wij willen: jongens met honger. Al heb je uitzonderingen. Zoals Pozuelo, die bij Swansea City in de Premier League had gespeeld. Pozuelo is een pure liefhebber, die voetbalt zo graag...” Schoofs benadrukte in gesprek met Voetbal Inside dat niet iedere aanwinst intensief is gescout door de Belgische topclub. Als voorbeeld noemde Schoofs topschutter Samatta, de aanvaller uit Tanzania die dit seizoen reeds 29 doelpunten heeft gemaakt in 44 wedstrijden.

“Ja, er worden heel veel spelers aangeboden. Hij speelde toen bij TP Mazembe, dat de WK voor clubteams speelde. Hij was ook uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar van de spelers die in Afrika actief zijn. Dus er waren wel referenties waardoor we hem op het spoor waren gekomen. Het is natuurlijk niet zo dat wij actief scouten in Tanzania”, aldus Schoofs, die onder meer samenwerkt met het Nederlandse databedrijf SciSports. “Zij helpen ons met lijsten van spelers uit competities waar we niet zo intensief bezig zijn en dan bekijken wij de spelers via een programma. Zo nemen wij het op in onze scouting.”

'Dit is het beste Genk ooit'

Genk krijgt de afgelopen jaren veel lof voor het ingezette beleid. Ook het spel van de huidige koploper kan veel voetbalfans bekoren. "Die Junya Ito verbaast mij", zo begon oud-international Wesley Sonck onlangs bij VISTA! over de buitenspeler van Genk. "Want eigenlijk zijn ze die gaan halen in de tweede klasse in Japan (Kashiwa Reysol, red.). Kan je je dat voorstellen?! Je gaat een gast halen uit de tweede klasse in Japan en die presteert direct. Of dat iets zegt over de Belgische competitie? Dat zegt iets over de scouting van Genk. Wat hebben wij nodig op die positie? Iemand met snelheid.”

“Daarna moet je maar hopen dat hij het niveau aankan en dat hij ook iets extra's kan. Ito, Samatta, Maehle, Leandro Trossard: allemaal snelheid”, aldus Sonck. Ook Sef Vergoossen, ex-trainer van onder meer Genk, deelde in gesprek met Het Laatste Nieuws complimenten uit. “Het beste Genk ooit, absoluut. De tijd vliegt als ik naar Genk kijk. Het mooie vind ik ook dat ze er altijd in slagen om jongens beter te maken en met een meerwaarde door te verkopen. Soms kijk je naar een ploeg en zeg je: 'Die spelen aardig, maar daar krijg je geen stuiver voor.' Als ik naar Genk kijk, dan loopt daar voor honderd miljoen aan verzameld talent."

Schoofs constateerde in gesprek met Het Belang van Limburg dat het steeds lastiger wordt om toe te slaan voordat topclubs de talenten in de smiezen hebben. “Gelukkig genieten we een prima reputatie bij jonge spelers en hun makelaars. Al veel talenten kwamen via Genk bij een internationale topclub terecht”, aldus de oud-middenvelder, die nog steeds niet happig is op spelers uit Zuid-Amerika. “Het is altijd afwachten, hoe een speler volgende stappen zet of juist niet zet. Hoe hij zich aanpast en een hoger tempo oppikt. (...) Daarom springen we voorzichtig om met de Zuid-Amerikaanse markt, die jongens komen in een andere wereld terecht. Maar laat uitgerekend Lucumi de stap van Colombia naar België uitzonderlijk vlot verteren.”