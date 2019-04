‘Vitesse kan rekenen op miljoenenbod van Zenit Sint-Petersburg’

Vyacheslav Karavaev kan zich opmaken voor een terugkeer naar zijn geboorteland Rusland. De rechtsback van Vitesse staat volgens het Russische Sport-Express hoog op het verlanglijstje van Zenit Sint-Petersburg, dat zich snel lijkt te gaan melden in Arnhem. De koploper van de Premjer-Liga verwacht dat een bedrag van 3,5 miljoen euro genoeg moet zijn om Karavaev naar het Krestovskistadion te halen.

De 23-jarige rechtervleugelverdediger staat sinds januari 2018 onder contract bij Vitesse. De Rus kende een lastig eerste seizoen, maar is sinds de komst van trainer Leonid Slutsky haast niet meer weg te denken uit het elftal van de Arnhemmers. Karavaev liet nog geen competitiewedstrijd aan zich voorbij gaan en bleek tot vier keer toe goed voor een assist namens de huidige nummer zes van de Eredivisie.

De goede prestaties van Karavaev zijn ook in Rusland opgevallen. Zo werd de verdediger al opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kreeg hij tijdens de afgelopen interlandperiode geen speeltijd van bondscoach Stanislav Cherchesov. Ook Zenit is overtuigd van de kwaliteiten van de geboren Moskoviet. Het lijkt er dan ook op dat de topclub een miljoenenbod gaat neerleggen in het GelreDome.

Voor Karavaev lonkt op die manier een terugkeer naar de Premjer-Liga. Hij speelde in de jeugdopleiding van CSKA Moskou en maakte uiteindelijk ook zijn debuut voor de de zesvoudig landskampioen. Een absolute doorbraak bleef echter uit en CSKA verhuurde hem aan Dukla Praag en FK Jablonec. Daarna maakte Karavaev de overstap naar Sparta Praag, dat hem begin 2018 naar Vitesse liet vertrekken. Bij de Gelderlanders heeft hij nog een contract tot de zomer van 2021.