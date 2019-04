Dankerlui vergeet Nouri niet: ‘Iedereen heeft hem in gedachten’

Damil Dankerlui speelt zaterdagavond met Willem II tegen zijn oude club Ajax. De verdediger speelde jarenlang in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, maar brak niet door in het eerste elftal. In het Koning Willem II Stadion kan hij met zijn huidige werkgever sportieve wraak nemen op de club waar Dankerlui uiteindelijk alleen voor uitkwam in het shirt van de beloften.

Dankerlui is niet extra zenuwachtig om tegen oude bekenden te spelen. "Het is wel leuk om tegen je oude club te spelen, maar ik ben niet nerveus. Ik ben eerder gemotiveerd dat ik tegen ze speel", aldus Dankerlui over zijn voormalig ploeggenoten, die dit seizoen ook furore maken in de Champions League. "Dan denk ik: 'daar heb ik ook kunnen staan.' Het is leuk om te zien hoe ver ze komen en ze doen het erg goed. Toen ik wegging bij Ajax vond ik dat wel moeilijk, maar inmiddels kijk ik er goed op terug."

De 22-jarige Dankerlui speelde op De Toekomst jarenlang samen met Abdelhak Nouri. "Iedereen heeft hem in gedachten. Laatst was hij jarig en dan zie je op sociale media veel voorbijkomen. Ik ken hem goed en weet hoe hij is. Het is jammer dat we niet tegen elkaar op het veld staan, dat zou heel leuk zijn geweest. Ik heb hem altijd in gedachten", vertelt Dankerlui voor de camera van FOX Sports over zijn oud-ploeggenoot.

Willem II richt de pijlen in de laatste zes wedstrijden op een plekje bij de eerste zeven, maar vooral de bekerfinale tegen Ajax staat in Tilburg omcirkeld in de agenda. "We gaan er met z'n allen voor om die wedstrijd te winnen. Ik heb er een goed gevoel over, het zou top zijn als we Tilburg op z'n kop kunnen zetten. Het is maar één wedstrijd en je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar het is zeker al goed dat we in de finale staan", aldus Dankerlui over de eindstrijd, die op 5 mei plaatsvindt in De Kuip.