Ballenjongen Lars gaat viraal in duel tussen VVV-Venlo en FC Utrecht

Ballenjongen Lars heeft VVV-Venlo woensdagavond een goede dienst bewezen. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht speelde hij een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt: Lars gaf de bal in de achttiende minuut razendsnel mee nadat het spel even stillag bij een ingooi, waarna de daaropvolgende aanval resulteerde in de 1-0 van Johnatan Opoku.

Beelden van de ballenjongen, die als middenvelder speelt voor VVV Onder-13, werden direct breed gedeeld op sociale media. Hij vierde zijn aandeel in het doelpunt met enkele leeftijdsgenoten die net buiten het veld stonden. In de pauze van de wedstrijd, bij een stand van 2-1 voor VVV, werd de jeugdspeler geïnterviewd door FOX Sports.

"Ik zag de grensrechter vlaggen, dus ik wist dat VVV de bal zou krijgen. Ik gooi 'm maar, dacht ik", vertelt Lars met een glimlach op zijn gezicht. "Als de bal toch voor de tegenstander was, dan zou hij hem wel teruggooien. Ze waren ook wel blij voor me. Roel Janssen stak ook al een duimpje naar me op. Hij vond het ook wel leuk."

Presentator Toine van Peperstraten suggereert dat Lars een aandeel mag claimen als VVV de wedstrijd wint. "Als ik dat mag zeggen", reageert hij daar nuchter op. Analist Kenneth Pérez kan wel genieten van het moment. "Over zeven of acht jaar verwachten we hem te zien. Een voetbalintelligente middenvelder."