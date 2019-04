Rick van Drongelen bereikt met HSV halve finales van DFB Pokal

Hamburger SV heeft zich dinsdagavond bij de laatste vier van het toernooi om de DFB Pokal geschaard. Het team van Hannes Wolf was een maatje te groot voor competitiegenoot SC Paderborn 07, dat in de eigen Benteler Arena met 0-2 onderuit ging. Van Drongelen, dit seizoen een onbetwiste basiskracht, moest in de 26e minuut geblesseerd afhaken.

In de eerste 45 minuten in Paderborn hadden beide teams uitzicht op een doelpunt. Op het doorslaggevende moment lieten de spelers het echter afweten. Voor Van Drongelen zat het duel er na nog geen half uur op. Zijn plek werd overgenomen door Gideon Jung, waarna invaller Vasilije Janjicic op het middenveld plaatsnam.

HSV, dat tweede staat in de 2. Bundesliga, trok het duel na de onderbreking naar zich toe. Na tien minuten kopte Pierre Lasogga uit een corner van Douglas Santos de verdiende 0-1 binnen. Nog geen kwartier later verdubbelden die Rothosen de voordelige marge. Na voorbereidend werk van Lewis Holtby en Orel Mangala nam Lasogga ook de tweede treffer voor zijn rekening. Daar had Paderborn, dat op een vierde plaats op het tweede niveau is terug te vinden, niet van terug.

FC Augsburg en RB Leipzig spelen dinsdagavond de tweede halve finale in de DFB Pokal. Bayern München - FC Heidenheim en Schalke 04 - Werder Bremen staan woensdagavond op het programma.