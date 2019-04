‘Manchester United verliest bijna transfervrije basiskracht aan PSG’

Ander Herrera heeft ervoor gekozen om Manchester United na dit seizoen te verlaten, zo meldt de Daily Record maandagmiddag. De middenvelder werd al langere tijd in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain en lijkt van plan om zijn transfervrije status te gaan verzilveren. De Spanjaard zou inmiddels al een voorcontract hebben getekend in het Parc des Princes.

Herrera ligt door een vorig jaar gelichte optie nog tot aankomende zomer vast op Old Trafford. De beleidsbepalers van Manchester United hebben in de afgelopen maanden geprobeerd om de basiskracht tot een verlenging van die verbintenis te bewegen, maar de gedane aanbiedingen konden Herrera en zijn entourage niet bekoren. Een ultieme poging waarbij the Red Devils 185 duizend euro per week boden, werd onlangs nog afgeslagen door het kamp-Herrera.

Paris Saint-Germain ziet Adrien Rabiot na dit seizoen vertrek en is dus op zoek naar versterkingen voor op het middenveld. De Franse grootmacht werd in een eerder stadium nog nadrukkelijk in verband gebracht met Frenkie de Jong, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven toen Barcelona met het talent van Ajax aan de haal ging.

Met Herrera lijken Les Parisiens nu echter in ieder geval één nieuwe middenvelder binnen te hebben en een vertrek van de tweevoudig international van Spanje zal als een teleurstelling komen voor Ole Gunnar Solskjaer: “Zijn energie en vasthoudendheid zijn vitaal voor ons. Daarom speelt hij min of meer iedere wedstrijd. Hij heeft enorm veel energie, kan ook aan de rechterkant spelen en gaat altijd door.”

De 29-jarige Herrera werd in de zomer van 2014 voor 36 miljoen euro door Manchester United opgepikt bij Athletic Club en speelde in de afgelopen vijf jaar bijna tweehonderd wedstrijden voor de club. Dit seizoen was hij onder José Mourinho niet zeker van een basisplaats, maar sinds het aantreden van Solskjaer verschijnt hij vrijwel altijd aan de aftrap.