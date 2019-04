1 april: ingepakte auto bij Ajax, Iwobi voor 105 miljoen naar Barcelona

Het is 1 april en dus nemen clubs hun fans zoals gebruikelijk in de maling. Met name in Engeland hebben de clubs er een handje van om zowel de supporters als hun eigen spelers voor de gek te houden. Ook de Engelse media doen ieder jaar hun best om hun lezers op het verkeerde been te zetten. Een overzicht van de geslaagde en minder geslaagde grappen.

Een dag na de 3-1 overwinning op PSV was er bij Ajax op De Toekomst ruimte voor een 1 april-grap. Iemand een idee wie de eigenaars zijn van deze auto?

Kasper Dolberg kon zijn auto ergens anders op het sportcomplex ophalen.

Chelsea kreeg onlangs een transferverbod voor twee transferperiodes opgelegd van de FIFA omdat het regels zou hebben overtreden bij het aantrekken van spelers onder de achttien jaar. De club ging in beroep tegen de straf en dat heeft succes gehad, zo schrijft Caught Offisde. The Blues mogen gewoon spelers aantrekken nu de clubleiding heeft beloofd om het 'nooit meer te doen'.

Watford heeft op 1 april foto’s van het nieuwe thuisshirt voor volgend seizoen gepubliceerd.

Op de clubwebsite heeft Watford inmiddels toegegeven dat het om een 1 april-grap gaat.

Bij Everton werden Lucas Digne en Yerry Mina te grazen genomen door Jordan Pickford.

?? | Two April Fools are better than one and that’s exactly what we got when @JPickford1 teamed up with @AngryBirds to prank @LucasDigne and Yerry Mina! #AprilFools pic.twitter.com/Ur5lePZOxY — Everton (@Everton) 1 april 2019

Bij Fulham gooien ze het komend seizoen wat de rugnummers betreft over een heel andere boeg.

?? We're delighted to confirm that #FFC are set to become the first side in Premier League history to adopt double-digits on every shirt. — Fulham Football Club (@FulhamFC) 1 april 2019

Zoals gebruikelijk op 1 april deden de Engelse media mee aan het verspreiden van fake news. Goal meldt dat Alex Iwobi voor 105 miljoen euro de overstap maakt van Arsenal naar Barcelona. De deal is zondagavond afgerond en neemt rugnummer 17 over van Jeison Murillo.

Bij Liverpool werden spelers ingezet om andere leden uit de selectie voor de gek te houden.

Op sociale media in Engeland verschenen berichten over een puntenaftrek van liefst tien punten voor Manchester City. Het aantrekken van minderjarige spelers zou de reden geweest zijn voor de straf voor de Engelse topclub. Verschillende fans van Liverpool en rivaal Manchester United reageerden opgetogen, maar kregen niet veel later door welke dag het is.

CONFIRMED: #MCFC have been docked 10 points for breaching FFP rules ?? It may actually be #LFC’s year ?????? pic.twitter.com/SGAkXhgdmC — ShotOnGoal (@shotongoal247) 1 april 2019

Een primeur in de Carabao Cup: vanaf volgend seizoen worden de hoekvlaggen voorzien van telefoonhouders. Na het maken van een doelpunt kunnen spelers hun gejuich direct delen op sociale media. “Spelers houden net zoveel van scoren als het ontvangen van likes, dus we gaan de spelers de kans geven om wat extra likes te verdienenen door deze nieuwe manier van juichen”, reageert John Luck van de afdeling marketing van de Carabao Cup.

De Portugese invloeden zijn groot bij Wolverhampton Wanderers. Reden genoeg om de kleuren van het shirt aan te passen naar groen en rood.

De forma a homenagear os jogadores, staff e adeptos portugueses, na próxima época vamos ter as cores da bandeira de Portugal num dos nossos equipamentos! Disponíveis para compra a partir de junho. ?????? pic.twitter.com/wr8ZI7GzeA — Wolves Português (@WolvesPRT) 1 april 2019