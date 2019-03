Peter Bosz kritisch na afstraffing: ‘Als je zó verdedigt...’

Bayer Leverkusen ging vrijdagavond met liefst 4-1 onderuit tegen TSG Hoffenheim. Trainer Peter Bosz baalt stevig van de nederlaag en gaf na afloop aan dat hij absoluut niet blij was met de manier waarop zijn ploeg heeft verdedigd. Leverkusen was op bezoek bij Hoffenheim lange tijd de bovenliggende partij, maar desondanks keerde het zonder punten huiswaarts.

De competitewedstrijd verliep allesbehalve volgens plan voor Bayer Leverkusen. Door blessures van Karim Bellarabi en Lars Bender moest Bosz noodgedwongen al vroeg twee wissels doorvoeren. Na 45 minuten gingen beide teams rusten met een 1-1 tussenstand. Na de thee liep Hoffenheim uit naar een ruime overwinning. “Na die twee vroege wissels viel onze organisatie weg, terwijl we tot die tijd goed speelden”, wordt Bosz geciteerd door Voetbal International.

Een eigen doelpunt van Sven Bender zorgde er na rust voor dat Hoffenheim op voorsprong kwam. Ishak Belfodil en Andrej Kramaric bepaalden de eindstand op 4-1. “Voor rust hadden we meer moet scoren, maar in de tweede helft hebben we simpelweg niet goed verdedigd. Het lag af en toe open bij ons”, zag Bosz. “Dat was slecht. Als je zó verdedigt, dan kun je niet zeggen dat de uitslag te hoog is. Maar het is niet zo dat ik de spelers gevráágd heb om slecht te verdedigen, hè?”