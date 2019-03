Mulder verdedigt zich: ‘Hij pakte mij stevig vast, met de nodige agressie’

Christian Mulder vertolkte vrijdagavond een hoofdrol tijdens de wedstrijd tussen NEC en Jong Ajax. De 28-jarige scheidsrechter stuurde Joey van den Berg in de tweede helft met rood van het veld, hetgeen tot grote woede leidde in De Goffert. Mulder staat na afloop echter nog altijd achter die beslissing.

Nadat Van den Berg rond het uur een ogenschijnlijk perfecte tackle inzette, besloot Mulder te fluiten voor een overtreding. De leidsman geeft voor de camera van FOX Sports toe dat hij de middenvelder van NEC aanvankelijk een gele kaart wilde tonen. De reactie van Van den Berg bracht hem echter op andere gedachten. "Op het moment dat ik fluit voor een overtreding, komt Joey overeind en pakt hij mij stevig in mijn zij vast, met de nodige agressie. Dat vind ik niet kunnen, daarom geef ik hem een rode kaart", zo licht Mulder toe.

Bij NEC was de woede groot, maar Mulder is nog altijd van mening dat Van den Berg niets minder dan een rode kaart verdiende voor zijn actie. "Als ik de beelden terugzie, zie ik dat Joey een sliding maakt en de bal speelt. Maar ik vond hem wel heel wild inkomen. En daarvoor heb ik gefloten", zo besluit de arbiter.

Op het moment dat Van den Berg met rood van het veld werd gestuurd, stond er een 1-1 stand op het scorebord. NEC was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen door een doelpunt van Ferdy Druijf, maar Vaclav Cerny tekende nog in de eerste helft voor de gelijkmaker. NEC hield met een man minder vervolgens lang stand, maar in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd bezorgde Lacina Traoré Jong Ajax alsnog de drie punten.