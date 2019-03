International Champions Cup 2019: clubs, programma en speelsteden

De International Champions Cup heeft het programma van komende zomer bekendgemaakt. De grootste clubs ter wereld nemen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen deel aan dit internationale toernooi, dat sinds 2013 georganiseerd wordt. Real Madrid, Arsenal, Juventus, Bayern München en andere Europese topclubs gaan op weg naar een nieuw seizoen de strijd met elkaar aan. Bekijk hier alle deelnemers, het programma en de speelsteden van de editie van 2019.

De zevende editie van de ICC wordt afgewerkt van 16 juli tot en met 10 augustus. Het toernooi ter voorbereiding op het seizoen 2019/20 kent een sterk deelnemersveld, al doen er komende zomer minder grote clubs mee dan de voorgaande jaren. Clubs als Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Barcelona deden vorig jaar nog wel mee, maar laten de International Champions Cup dit seizoen om uiteenlopende redenen schieten.

De eerste Madrileense derby van het nieuwe seizoen wordt gespeeld buiten Europa tijdens de International Champions Cup. Real Madrid versus Atlético Madrid is een van de achttien wedstrijden die plaatsvinden in Noord-Amerika, Europa en Azië in juli en augustus. Andere teams die dit jaar meedoen zijn titelhouder Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal, AS Roma, Juventus, AC Milan, Internazionale, Bayern München, Benfica en Chivas Guadalajara.

De Madrileense derby wordt afgewerkt op 26 juli in het MetLife Stadium, de thuishaven van de New York Giants en Jets. Andere duels om naar uit te kijken zijn Bayern München - AC Milan, Tottenham - Manchester United en Juventus - Internazionale. Behalve in New Jersey worden in de Verenigde Staten ook wedstrijden gespeeld in Los Angeles, Landover, Chicago, Charlotte, Santa Clara, Houston, Arlington, Kansas City en Foxborough. Cardiff, Londen, Stockholm, Singapore en Shanghai zijn de speelsteden in Europa en Azië.

Alle deelnemende clubs spelen in totaal drie wedstrijden. De club met het hoogste puntenaantal aan het einde van het toernooi, wint de trofee. Wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden beslist middels een strafschoppenserie. De winnaar ontvangt in dat geval twee punten en de verliezer één.

For the first time in history, city rivals @realmadriden and @atletienglish will face off outside Europe, at #ICC2019 ???????? More details ??#ChampionsMeetHere https://t.co/j0sdb3fcLO — International Champions Cup (@IntChampionsCup) 27 maart 2019

