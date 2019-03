Twente steelt zege in Overijsselse derby dankzij treffer van Aitor

De Overijsselse derby tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is ten prooi gevallen aan de Tukkers. Ondanks dat de thuisploeg in de tweede helft het betere van het spel had en een kwartier voor tijd op gelijke hoogte kwam, vertrok de koploper van de Keuken Kampioen Divisie toch nog met een zege uit Deventer. Aitor Cantalapiedra verzilverde de enige kans van Twente in de tweede helft en bezorgde zijn ploeg daarmee een 1-2 overwinning.

Twente-trainer Marino Pusic moest het in Deventer stellen zonder Matthew Smith, die haast tegelijkertijd aan de aftrap stond bij Wales in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije. In een kolkende Adelaarshorst gingen beide ploegen furieus van start. Na twee minuten spelen was de eerste kans voor Fred Friday, maar zijn poging ging naast het doel van Go Ahead-doelman Hobie Verhulst. Aan de andere kant zorgde Gino Bosz met een volley voor het eerste gevaar namens de thuisploeg. Ook Peet Bijen was in de levendige openingsfase dicht bij een treffer, nadat zijn kopbal maar net over de lat scheerde.

Jari Oosterwijk kopt achterwaarts de 0-1 tegen de touwen.

De grootste kans in het eerste kwartier was voor Thomas Verheydt. De spits werd bediend door Jaroslav Navrátil, maar plaatste de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Vier minuten later was het vervolgens raak aan de andere kant. Jari Oosterwijk kopte een voorzet van Aitor achterwaarts tegen de touwen. Via Bijen en Oosterwijk kreeg Twente daarna in de eerste helft nog mogelijkheden om de score te verdubbelen. Na rust kwam Go Ahead Eagles sterker uit de kleedkamer, waardoor Twente werd teruggedrongen op de eigen helft.

Nadat kansen voor Istvan Bakx en Roland Baas nog geen treffer hadden opgeleverd, viel een kwartier voor tijd de verdiende gelijkmaker. Verheydt promoveerde een afgemeten voorzet van de ingevallen Vince Gino Dekker met het hoofd tot doelpunt en liet Twente-doelman Joël Drommel met een steenharde kopbal via de grond kansloos. Waar Go Ahead in de slotfase op zoek leek te gaan naar de winnende treffer, kwam Twente negen minuten tijd op voorsprong. Drommel hervatte snel het spel en stuurde Aitor de diepte in. De Spanjaard promoveerde de eerste kans van Twente in de tweede helft vanuit een onmogelijke hoek tot doelpunt, nadat de bal via Verhulst over de lijn verdween.

In de absolute slotfase ging Go Ahead nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, wat resulteerde in een mogelijkheid voor Jeff Stans. Uiteindelijk was de grootste kans in de laatste minuten nog voor Twente, maar Rafik Zekhnini schoot op de voeten van Verhulst. Door de overwinning tilt de formatie van Pusic zijn puntentotaal naar 69, waarmee men elf punten meer heeft dan naaste achtervolger Sparta Rotterdam. Voor Twente staat volgende week de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch op het programma.