Bayern biedt WK-winnaar 1.541 euro per uur aan

Nathan Aké keert mogelijk voor de zoveelste keer terug naar Chelsea. De Londense club overweegt om de terugkoopclausule van 42 miljoen euro in het contract van de verdediger met Bournemouth te lichten. (Daily Mirror)

Manchester City leidt de dans in de strijd om de handtekening van Ronaldo Camara. De net zestien jaar geworden middenvelder van Benfica voelt minder voor een overgang naar Barcelona of Manchester United. (A Bola)

AS Roma gaat weer proberen om Nacho Fernández van Real Madrid over te nemen, net als vorig jaar zomer. Dat heeft te maken met de recenste aankoop van de Spanjaarden, Eder Militao van FC Porto. (Corriere dello Sport)