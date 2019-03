NEC is aanvoerder Van Eijden minimaal halfjaar kwijt na operatie

Het seizoen is voorbij voor NEC-verdediger Rens van Eijden. De aanvoerder van de Nijmegenaren kampt met aanhoudende liesklachten en moet geopereerd worden. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt dat de mandekker dit seizoen niet meer kan spelen, omdat zijn herstel naar verwachting minimaal zes maanden in beslag zal nemen.

Trainer Jack de Gier moet het al enige tijd stellen zonder de 31-jarige Van Eijden. De verdediger heeft al langer last van zijn lies en speelde op 13 januari tegen FC Eindhoven zijn laatste wedstrijd. Om de klachten definitief te verhelpen is een operatie noodzakelijk, zo laat de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie weten.

Van Eijden maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar NEC. Dit seizoen kwam hij tot zestien duels in de competitie, waarin hij tweemaal trefzeker was. NEC moet zonder zijn aanvoerder op jacht naar een plek bij de play-offs. Het contract van Van Eijden in Nijmegen loopt door tot medio 2021.