Wolverhampton knikkert na Liverpool ook Manchester United uit FA Cup

Wolverhampton Wanderers heeft opnieuw voor een verrassing gezorgd in de FA Cup. Het team van Nuno Espírito Santo maakte begin januari al een einde aan het bekeravontuur van Liverpool en zaterdagavond moest ook Manchester United eraan geloven. The Wolves waren dankzij doelpunten van Raúl Jiménez en Diogo Jota, en een late tegentreffer van Marcus Rashford, met 2-1 te sterk voor de manschappen van Ole Gunnar Solskjaer, die na de nederlaag tegen Arsenal van afgelopen weekend hun tweede wedstrijd op rij verloren. Wolverhampton is na Watford en Manchester City de derde halve finalist van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Manchester United had het in de eerste helft niet makkelijk op Molineux. Solskjaer, die onder meer Sergio Romero, Anthony Martial en Jesse Lingard weer aan de aftrap liet verschijnen, zag hoe Wolverhampton zich ver terug liet zakken en loerend op de counter probeerde om te bezoekers pijn te doen. Dit leverde twee minuten voor de rust een goede mogelijkheid op voor Jota, maar hij kwam oog-in-oog met Romero niet tot scoren.

The Red Devils stelden daar voor de rust weinig tegenover en het spannendste moment kwam niet lang voor de kans van Jota toen Diogo Dalot de bal tegen de hand van Jonny Castro aan schoot en iedereen meteen naar arbiter Martin Atkinson keek. De scheidsrechter weigerde echter mee te gaan in de claims van de spelers van United en wees gedecideerd naar de cornervlag. Wolverhampton bleef in de tweede helft de gevaarlijkste partij en Jiménez en João Moutinho kwamen alleen door knap keeperswerk van Romero niet tot scoren.

In de laatste twintig minuten werd de voormalige AZ’er echter toch twee keer gepasseerd. Na slecht uitverdedigen van United kon Jiménez uit de draai raakschieten en niet veel later maakte Jota er ook 2-0 van. De Portugees ontdeed zich na een snelle uitbraak van Luke Shaw en Romero slaagde er niet meer in om een hand achter zijn uithaal in de linkerbenedenhoek te krijgen. United leek het in de laatste tien minuten bovendien met een man minder te moeten stellen, maar een rode kaart voor Victor Lindelöf na een harde charge op Jota werd na bestudering door de VAR omgezet in geel. Via Rashford werd het diep in de blessuretijd nog spannend, maar zijn schot uit de draai inspireerde United niet meer tot een late comeback.