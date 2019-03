‘Messi van De Graafschap’ lacht na solo: ‘Het zag er wel beetje klungelig uit’

De Graafschap maakte zaterdagavond de reis naar Friesland voor een wedstrijd tegen sc Heerenveen en deed dat uiteindelijk niet voor niets. De Superboeren boekten in het Abe Lenstra Stadion een verrassende 0-3 overwinning en nemen daardoor definitief afstand van de laatste plek. Delano Burgzorg verzorgde na een fraaie solo de derde treffer en kreeg na afloop van het duel complimentjes van zijn ploeggenoten.

“In de kleedkamer werden wel grapjes gemaakt. Over Lionel Messi en zo, maar ik ben gewoon mezelf”, glimlachte hij voor de camera’s van FOX Sports. “Voor de wedstrijd zei de trainer al: ‘Niet nadenken, maar doen.’ Het zag er wel een beetje klungelig uit. Ik dacht: ‘Moet ik vallen of niet?’ Maar ik besloot gewoon door te lopen. Dit voelt heerlijk.” Burgzorg maakte eerder dit seizoen een moeizame periode door, maar zit inmiddels weer beter in zijn vel, zo ziet ook trainer Henk de Jong.

“Tita Tovenaar hè. Daar was ik wel blij mee. Maar die 0-2 was ook mooi”, reageerde de trotse trainer. De Achterhoekers staan nu nog maar een punt onder het ‘veilige’ Excelsior, maar De Jong wil niet te veel op de zaken vooruitlopen: “Toen we onderaan stonden, bleven we rustig. Dat doen we nu ook. Je moet nooit te vroeg juichen. Ik wil graag aan het einde van de rit juichen.”

Als De Graafschap erin slaagt om in de Eredivisie te blijven, zal De Jong zijn huidige werkgever volgend seizoen vanaf een afstand volgen. De oefenmeester vertrekt aankomende zomer wegens privéomstandigheden en lijkt weer terug te gaan keren bij zijn oude club SC Cambuur: “We gaan overleggen en als het een beetje mee zit ga ik deze week al besluiten. Het gaat niet om geld, maar gewoon om het gevoel. Ik wil hier ook niet in blijven hangen, want dan blijf ik dit soort vragen krijgen. Er is nog niet gesproken, maar die gesprekjes zullen wel komen”, zei hij daarover.