Fraser baalt van spelers: ‘Geloof me: ik had een gele kaart gepakt, 100 procent’

Sparta Rotterdam is de laatste weken weer aan de beterende hand. De Kasteelclub won vrijdagavond met 1-3 op bezoek bij Almere City en boekte zo zijn vierde overwinning in de laatste vijf duels in de Keuken Kampioen Divisie. Aanvoerder Lars Veldwijk verkeert de laatste weken juist in mindere vorm en moest in Almere genoegen nemen met een reserverol.

De spits wist in zijn laatste acht wedstrijden niet te scoren, waardoor Ragnar Ache in de punt van de aanval de voorkeur kreeg van trainer Henk Fraser. Laatstgenoemde stelt dat Veldwijk niet gepasseerd was vanwege zijn doelpuntendroogte. "Ik ben geen persoon die spelers afrekent op het missen van kansen, want het niet missen van kansen is juist iets wat spelers speciaal maakt. Spitsen worden niet voor niks vaak het beste betaald", vertelt de oefenmeester van Sparta voor de camera van FOX Sports.

Veldwijk betrad een kwartier voor tijd als invaller het veld en was uiteindelijk met een fraaie assist op Deroy Duarte nog belangrijk voor Sparta. "Wat ons allemaal blij maakt, is dat hij goed inviel", vervolgt Fraser over Veldwijk. "Hij was gedreven en heeft kansen gecreëerd. Soms moet je ook een beetje geluk hebben, maar als je hard blijft werken, komt het vanzelf wel weer." Sparta heeft de tweede plaats op de ranglijst door de zege overgenomen van Go Ahead Eagles. Volgende week zondag wacht op het eigen Kasteel de ontmoeting met NEC, maar Veldwijk en Duarte zullen dan beiden niet van de partij zijn vanwege interlandverplichtingen.

Beide spelers stonden vanavond op scherp en waren bij een gele kaart volgende week dus hoe dan ook geschorst geweest. Veldwijk en Duarte stapten echter zonder prent van het veld, tot lichte teleurstelling van Fraser. "Wij hebben gewoon veel te nette en correcte jongens. Ik denk ook dat de scheidsrechters ervan op de hoogte waren. Je loopt daarnaast het risico dat je net als Sergio Ramos (in de Champions League, red.) twee duels schorsing aan je broek krijgt. Maar geloof me: ik had een gele kaart gepakt, 100 procent. Maar ik ben blij dat zij anders in het leven staan", grapt de coach.